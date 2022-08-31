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    謠言終結站》拿傳單會頭暈被抓去柬埔寨？ 查核中心：錯誤

    通訊軟體與社群平台自29日起留傳「路上有人發傳單不要收，傳單有迷魂藥，拿了會頭暈，會被抓去柬埔寨當人頭」等內容，查核中心表示此為錯誤訊息。（圖取自臉書；本報合成）

    通訊軟體與社群平台自29日起留傳「路上有人發傳單不要收，傳單有迷魂藥，拿了會頭暈，會被抓去柬埔寨當人頭」等內容，查核中心表示此為錯誤訊息。（圖取自臉書；本報合成）

    2022/08/31 23:26

    〔即時新聞／綜合報導〕近期頻傳許多人被拐騙到柬埔寨，而通訊軟體與社群平台自29日起流傳一語音搭配文字訊息稱「路上有人發傳單不要收，傳單有迷魂藥，拿了會頭暈，會被抓去柬埔寨當人頭」等內容，查核中心表示此為錯誤訊息。

    「TFC台灣事實查核中心」30日發布的「事實查核報告」指出，29日起通訊軟體流傳一語音檔，搭配訊息稱：「路上有人發傳單不要收...以下是我同事姪女親身遇到的事」，語音內容為一名女子自述「有人拿傳單給你，不要拿」、「警察拿傳單去驗，發現有用藥」、「像人蛇集團...柬埔寨那種會把人抓走」等內容。

    「TFC台灣事實查核中心」表示，此傳言不僅有語音檔，也有超過10種不同的文字傳言在網路、通訊軟體流傳，各傳言文字稍有差異，但內容都大同小異，且有版本出現地點包括恆春、南部、嘉義市及下新庄等。

    因此，查核中心向刑事局、屏東縣政府警察局恆春分局求證，刑事局表示傳言內容刻意提及柬埔寨並不合邏輯，不法份子通常利用低成本且洗腦的方式誘騙民眾相信，並自願到海外工作，不需要用傳言提到的手法，也不合理。

    恆春分局則表示，此類謠言已流傳許久，依版本不同早已成為「都市傳說」，大家有聽過，但都沒人見過。除了拿傳單，還有試用香水噴了就會暈倒，揮揮手帕也會暈倒，拍拍肩膀也會暈倒等版本，並呼籲民眾應多查證、不轉傳。

    此外，針對傳言中「傳單有迷魂藥」的說法，查核中心諮詢陽明交通大學環境與職業衛生研究所教授楊振昌。楊振昌表示，以傳言敘述的情境，要透過傳單使人中毒，相當困難，且毒物是塗抹在傳單上，除非發傳單的人有經過縝密的保護，否則也有中毒的可能性，這與傳言提及情境也不太相符。

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