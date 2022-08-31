警察搞錯人！攔檢誣指無辜男子「持刀前科犯」 台南一分局道歉了

林姓男子在網路社群發文指莫名遭到南市一分局員警在攔查時指有持刀械前科，名譽受損。（取自臉書爆怨公社）

2022/08/31 13:19

〔記者王俊忠／台南報導〕台南林姓男子在網路社群PO文，指他於8月29日深夜開車時被一輛警車閃燈，南市一分局員警以警車廣播要他熄火停車，他馬上靠邊停，卻被員警說是「違停」；警方盤查其身分時，因他沒有前科，卻被員警查出今年1月間在台南東區有持刀械被抓的紀錄，連在一旁的女友都對他起疑，他與女友回溯查當時那兩天生活作息，證實自己沒有持刀被抓，請大家評評理、警察還公道。

對此，南市警一分局副分局長陳猷元說明，當時警方多次核對林男身分、用小電腦查詢到林男有持刀械的紀錄，在盤查、確認其無可疑行為後，讓林男離去。事實上，那是今年1月間有一分局的其他員警在做交通稽查時，一時誤觸到回報系統，造成林男資料出現有持刀械的錯誤紀錄訊息，警方已刪除該持刀械的錯誤訊息，並向林男表達歉意及取得諒解。日後警方也會深切檢討、改進員警的執勤技巧與態度。

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這名男網友於30日在臉書社群「爆怨公社」po文說，他在8月29日深夜11點開車要幫女友搬家，途中1輛未開巡邏燈的警車突然對他的車子閃燈，他剛好開到女友家樓下就靠邊停；同時警車也廣播叫他熄火停車。

林男詫異地表示，員警下車後說他是違停，他心想是對方要求他熄火的，怎麼變成是他違停？他解釋是要幫女友搬家，接著員警就未再提違停一事；在他配合警方調查身分時，員警突然說他於今年1月18日在台南東區後甲圓環有持刀械被抓的紀錄，就開始說教。

林男立刻反駁說他沒有做這事，但員警滑著警用小電腦說「對啊！就是你啊，這紀錄不會騙人，你老實講、是不是你坐朋友的車去打架？警方這邊都有紀錄，你不用隱瞞、因為你不是現行犯，警方也拿你沒辦法，生活要單純一點、不要搞這些」。員警這些話讓林男非常傻眼，全程被警方當犯人看待；林男女友聽警方這麼說、也開始懷疑男友是否真的曾持刀被抓？

在員警離開後，林男與女友去翻查今年1月18日左右的對話、外出刷卡等紀錄，證實他跟女友1月18日、19日都休假，兩人17日有去餐廳消費，打包帶回家，之後1個禮拜都在家裡用餐，而18日、19日的白天他有去公司加班，根本沒去其他地方。林男說：「因事出突然，我們也來不及錄影，以上對話陳述或許不是100%準確，但絕對沒有扭曲警察的意思，且警察實際對話更是咄咄逼人、態度很差，事發到發文時他還處於錯愕的狀態」。

林男說，搞不懂為什麼人民保母會對百姓如此不尊重，「最近的警察事件讓他對這職業，感到無比的尊敬與認同，警察真的很辛苦，他也支持警察執法與盤查。但這件事情，讓他不禁懷疑，難道有的警察真像老一輩說的，是有穿制服有牌的流氓嗎？可以隨便給人家扣帽子嗎？」

林男女友也在社群回應說，起初有點擔心男友是否做了不該做的事，後來查證清楚那兩天，她幾乎都在男友身邊，可以確定男友沒有做像警方所說的犯行。

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