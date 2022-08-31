警察搞錯人！攔檢誣指無辜男子「持刀前科犯」 台南一分局道歉了
〔記者王俊忠／台南報導〕台南林姓男子在網路社群PO文，指他於8月29日深夜開車時被一輛警車閃燈，南市一分局員警以警車廣播要他熄火停車，他馬上靠邊停，卻被員警說是「違停」；警方盤查其身分時，因他沒有前科，卻被員警查出今年1月間在台南東區有持刀械被抓的紀錄，連在一旁的女友都對他起疑，他與女友回溯查當時那兩天生活作息，證實自己沒有持刀被抓，請大家評評理、警察還公道。
對此，南市警一分局副分局長陳猷元說明，當時警方多次核對林男身分、用小電腦查詢到林男有持刀械的紀錄，在盤查、確認其無可疑行為後，讓林男離去。事實上，那是今年1月間有一分局的其他員警在做交通稽查時，一時誤觸到回報系統，造成林男資料出現有持刀械的錯誤紀錄訊息，警方已刪除該持刀械的錯誤訊息，並向林男表達歉意及取得諒解。日後警方也會深切檢討、改進員警的執勤技巧與態度。
請繼續往下閱讀...
這名男網友於30日在臉書社群「爆怨公社」po文說，他在8月29日深夜11點開車要幫女友搬家，途中1輛未開巡邏燈的警車突然對他的車子閃燈，他剛好開到女友家樓下就靠邊停；同時警車也廣播叫他熄火停車。
林男詫異地表示，員警下車後說他是違停，他心想是對方要求他熄火的，怎麼變成是他違停？他解釋是要幫女友搬家，接著員警就未再提違停一事；在他配合警方調查身分時，員警突然說他於今年1月18日在台南東區後甲圓環有持刀械被抓的紀錄，就開始說教。
林男立刻反駁說他沒有做這事，但員警滑著警用小電腦說「對啊！就是你啊，這紀錄不會騙人，你老實講、是不是你坐朋友的車去打架？警方這邊都有紀錄，你不用隱瞞、因為你不是現行犯，警方也拿你沒辦法，生活要單純一點、不要搞這些」。員警這些話讓林男非常傻眼，全程被警方當犯人看待；林男女友聽警方這麼說、也開始懷疑男友是否真的曾持刀被抓？
在員警離開後，林男與女友去翻查今年1月18日左右的對話、外出刷卡等紀錄，證實他跟女友1月18日、19日都休假，兩人17日有去餐廳消費，打包帶回家，之後1個禮拜都在家裡用餐，而18日、19日的白天他有去公司加班，根本沒去其他地方。林男說：「因事出突然，我們也來不及錄影，以上對話陳述或許不是100%準確，但絕對沒有扭曲警察的意思，且警察實際對話更是咄咄逼人、態度很差，事發到發文時他還處於錯愕的狀態」。
林男說，搞不懂為什麼人民保母會對百姓如此不尊重，「最近的警察事件讓他對這職業，感到無比的尊敬與認同，警察真的很辛苦，他也支持警察執法與盤查。但這件事情，讓他不禁懷疑，難道有的警察真像老一輩說的，是有穿制服有牌的流氓嗎？可以隨便給人家扣帽子嗎？」
林男女友也在社群回應說，起初有點擔心男友是否做了不該做的事，後來查證清楚那兩天，她幾乎都在男友身邊，可以確定男友沒有做像警方所說的犯行。