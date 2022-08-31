未考駕照和3友人飲酒歡唱後酒駕 4人全被開單噴5.7萬

于男未考駕照和3友人飲酒歡唱後酒駕載友，4人全被開單噴5萬7600元，女友人的愛車車牌將被吊扣2年。（民眾提供）

2022/08/31 10:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄于姓男子（27歲）和友人曾姓女子、張姓、左姓男子，4人一起到KTV飲酒歡唱，于男喝酒較少，便自告奮勇開曾女的車載3人入宿飯店，3人不僅未勸阻，更不知于男竟未考取駕照，途中因違規紅燈左轉被警方攔查、開單，最高罰款恐一次噴5萬7600元，曾女的愛車將被吊扣車牌2年不能上路，省計程車資或代駕費，反而損失慘重。

新興分局今指出，前金所員警前夜巡邏經於前金區中華三路與中正四路路口，發現一輛自小客車違規左轉，警方將車攔下盤查，車上共有3男1女，駕駛是27歲的于男，車子是曾女（28歲）所有，于男拿不出駕照，便向員警坦承「無照駕駛」，女車主得知于男竟未考取駕照，相當訝異，她的車牌將被吊扣2年。

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不僅如此，于男全身酒氣被員警聞到施以酒測，酒測值達0.44超標，3名同行乘客和于一起飲酒唱歌，竟未勸阻酒駕還共乘，違反道路交通處罰條例第35條開罰，每人罰鍰金額為6000元至15000元，3名乘客最高共可處4萬5000元罰款，再加上于男無照駕駛最高1萬2000元罰款，違規紅燈左轉罰600元，這輛車違規最高罰款最高一次噴5萬7600元。

據了解，于男和朋友張男（27歲）、左男（26歲）、曾女（28歲）3人相約在中華三路某KTV飲酒唱歌，于男喝約2、3杯威士忌，另3人喝較多酒，于男便自告奮勇提議開車載其他人到附近飯店休息，路口因違現紅燈左轉被員警攔下，查獲酒駕，除了自己得面臨酒駕的刑罰送辦，其餘3名友人也都因此得吃上罰單，4人都相當懊惱。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

于男未考駕照和3友人飲酒歡唱後酒駕載友，4人全被開單噴5萬7600元，女友人的愛車車牌將被吊扣2年。（民眾提供）

于男未考駕照和3友人飲酒歡唱後酒駕載友，4人全被開單噴5萬7600元，女友人的愛車車牌將被吊扣2年。（民眾提供）

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