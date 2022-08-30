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    桃警破獲詐騙拘禁案、逮捕外役監逃犯 鄭文燦慰勉有功人員

    桃園市長鄭文燦（左）頒獎表揚中壢警分局長蕭欽杰。（記者李容萍攝）

    桃園市長鄭文燦（左）頒獎表揚中壢警分局長蕭欽杰。（記者李容萍攝）

    2022/08/30 23:26

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今（30）日下午前往中壢警分局，表揚桃警團隊破獲「國人遭詐出境被拘禁案」及緝獲「花蓮外役監脫逃犯」等重大案件，偕同警察局長許錫榮、義勇刑警協會大隊長吳裕松共同頒發獎勵金，藉以感謝桃警團隊在偵查過程中，不辭辛勞，克服種種的困難與挑戰，維護社會治安。

    鄭文燦表示，受表揚的12位警察同仁，分別查獲國人遭詐出境被拘禁案共3件12人，及緝獲花蓮自強外役監獄脫逃受刑人許亞倫等重大案件；打擊犯罪、保護人民是警察的天職，桃警團隊此次優異的表現，展現絕佳的效率與能力，守護人民安全，市府也會繼續做警察同仁的堅強後盾，共同落實打擊犯罪的決心。

    這12位有功人員包括中壢警分局長蕭欽杰、偵查隊長陳志鵬、普仁所長甘博倫、桃園警分局偵查隊長陳志維、埔子所長簡國峻、警員王孝慈、八德警分局偵查隊長呂俊池、小隊長楊宜霖、偵查佐林昱良、龍潭警分局偵查隊長蔡效岳、警員陳驛隴、翁梓豪。

    鄭文燦表示，跨國人口販運案，因被害人在國外遭到人身及通訊自由的限制，偵辦難度相當高，必須釐清被害人的背景、交往關係、求職訊息來源、訂購機票過程等，逐一抽絲剝繭，才能查獲幕後不法集團。桃警團隊以剝洋蔥式的偵查方式，順藤摸瓜找到源頭，防止其他國人受害，也獲得警政署的肯定與採用，值得嘉許；此外，他也呼籲民眾，若有海外工作機會應詳加查證，避開相關求職陷阱，確保自身安全。

    另外，台南市在8月22日發生員警執勤遭外役監逃犯殺害事件，歹徒兇殘手段引起國人的憤怒，對於此次外役監脫逃的人犯，市府也積極投入警力追查，在鍥而不捨的追捕下，於8月28日由龍潭警分局順利逮捕歸案，展現了桃警團隊的效率、能力，以及打擊犯罪的決心。

    桃園市長鄭文燦（右5）頒獎表揚中壢警分局長蕭欽杰（右4）等有功人員。（記者李容萍攝）

    桃園市長鄭文燦（右5）頒獎表揚中壢警分局長蕭欽杰（右4）等有功人員。（記者李容萍攝）

    桃園市長鄭文燦（中）偕同義刑頒獎表揚桃警團隊。（記者李容萍攝）

    桃園市長鄭文燦（中）偕同義刑頒獎表揚桃警團隊。（記者李容萍攝）

    桃園市長鄭文燦（中）偕同義刑頒獎表揚桃警團隊。（記者李容萍攝）

    桃園市長鄭文燦（中）偕同義刑頒獎表揚桃警團隊。（記者李容萍攝）

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