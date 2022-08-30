獨家》全裸入鏡！陸官生疑霸凌 校方：嬉戲打鬧、行為失當

這段網路流傳的陸軍官校生疑似霸凌影片中，學長被熱水澆淋身體，臀部疑似因此紅腫，痛到在浴室地板翻滾。（記者陳文嬋翻攝；本報合成）

2022/08/30 20:34

〔記者陳文嬋／高雄報導〕一段疑似陸軍官校學生集體霸凌影片今（30）日在網路瘋傳，畫面中2名「學弟」壓著「學長」洗澡，過程中出拳毆打屁股、熱水澆淋身體，造成學長屁股紅腫，還痛到左右翻滾，還有其他學生現場圍觀，卻無人未阻止；不過，校方查出，這段影片是109年10月間發生的事，確認當時是3人嬉戲打鬧，否認是集體霸凌，且影片中的學生已畢業任官，坦言行為失當，造成外界觀感不佳，將持續加強要求嚴守分際，嚴禁類似行為再發生。

網路瘋傳這段陸軍官校學生疑似霸凌影片，2名學弟在浴室壓著學長洗澡，3人均全身赤裸，過程中有人出拳毆打學長屁股，還以熱水澆淋學長身體，造成學長表情痛苦，不但屁股呈現紅腫，還痛到左右翻滾，現場有學生圍觀，卻未見有人阻止，整個影片將近2分鐘。

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陸軍官校今表示，影片內容確實發生在校內學生宿舍浴室，經查是109年10月間發生事件，在校學生於盥洗期間拍攝，這2天有人向校方檢舉，3名學生已於110年畢業，目前均於部隊擔任官職，當時幹部也已經離開學校。

陸軍官校找來3人釐清案情，確認是2名學弟與學長嬉戲打鬧，否認是集體霸凌事件，校方表示，過去學生行為失當會記過處分，但因3人均已畢業任官，無法以校規懲處3人，僅能加強嚴守分際。

陸軍官校坦言學生行為失當，造成外界觀感不佳，確屬不當，強調將持續加強要求所屬嚴守分際，並宣導資通安全規定，強化軍法紀觀念，嚴禁類似行為再發生。

此外，3人全身赤裸嬉戲打鬧影片網路瘋傳，陸軍官校表示，網路散播不雅影片，涉及妨害風化等相關法律責任，請民眾切勿轉傳。

這段網路流傳的陸軍官校生疑似霸凌影片中，據說是2名陸官學弟在浴室將學長壓制在地，學弟還出拳毆打學長屁股，3人都全身一絲不掛，旁邊還可見很多人圍觀。（記者陳文嬋翻攝）

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