6人冰店留「柬埔寨SOS」字條 警火速救援發現惡作劇送辦

冰店業者整理5女1男使用過的桌面，發現「SOS、柬埔寨、男、壞」等字樣餐巾紙，以為是求救紙條，趕緊報案。（埔里分局提供）

2022/08/30 17:32

〔記者佟振國／南投報導〕無聊當有趣！日前有6名男女遊客從高雄市租車來南投縣埔里鎮遊玩，其中1名李姓女子竟在店家的餐巾紙以紅筆寫下「SOS、柬埔寨、男、壞」等字樣後離去，店家收拾碗盤發現疑似求救紙條趕緊報案，警方調閱監視器循線找到這6人，才知道是無聊的惡作劇，李女的行為已經影響公眾安寧，訊後依違反社會秩序維護法送辦。

近來國人被拐騙到柬埔寨的案例層出不窮，造成人心惶惶，沒想到竟有人拿這件事來惡作劇，日前有5女1男等6名遊客從高雄市租車到埔里鎮旅遊，在一家冰店吃完冰後離去，店家整理桌面時，驚覺桌上留下用紅筆寫著「SOS、柬埔寨、男、壞」等字樣的餐巾紙。

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店家擔心先前離去的5女1男，其中有人被詐騙集團控制行動，藉此方式對外求援，不敢掉以輕心，立即向埔里分局報案，警方調閱周邊監視器畫面，鎖定6人所乘坐的租賃車輛，通報線上警網全力搜尋，最後在西寧路的一處炸物攤前查獲該車，並將車上6人帶回派出所釐清案情。

6人見到大批警力趕到十分疑惑，得知警方是為了疑似求救紙條而來，才知玩笑開大了，原來是20多歲的李姓女子在店家消費時一時興起，戲謔同行的男子膚色較黑，看起像柬埔寨人，並將時事寫在餐巾紙上開個玩笑，沒想到造成店家受驚擔心報警，並讓警方勞師動眾，最後李姓女子被依違反社會秩序維護法送辦。

埔里分局表示，人口販運目前是重大敏感治安問題，尤其是有關柬埔寨的拐騙話題，民眾切勿以此為惡作劇或開玩笑，不但容易引起一般民眾驚嚇有危害安全之虞，且無端浪費國家資源，最後還需負上法律責任，得不償失。

高雄市6名遊客日前到南投縣埔里鎮旅遊，在一家冰店吃冰，其中李姓女子在餐巾紙以紅筆寫下「SOS、柬埔寨、男、壞」等字樣後離去，嚇壞店家。（埔里分局提供）

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