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    首頁　>　社會

    中市議員批警車未設置GPS 籲警局善用高科技保障安全

    中市議員曾朝榮批中市警車、警機車連GPS都未設置。（記者蘇金鳳攝）

    中市議員曾朝榮批中市警車、警機車連GPS都未設置。（記者蘇金鳳攝）

    2022/08/30 16:46

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台南2名員警遭殺害，外界開始重視員警的配備，中市議員曾朝榮今天在市議會質疑，現在已是科技時代，警察局是否有設無人機隊？他批目前警車智慧化不足，如警察汽車、機車沒有GPS定位，沒有緊急通報按鈕等，如電子巡邏箱可採用科技化，警察局應善用高科技智慧系統，保障員警安全。

    警察局長蔡蒼柏表示，已在4月開始規劃電子巡邏箱的設置，但警政署要求由中央統一規劃，此外，台中市有設無人機警察隊，目前無人機有9架，通過執照43位，全部集中在警察局，但平時可散置各分局。

    台中市議會今天進行警消環衛業務質詢，市議員曾朝榮今天在表示，台灣的警車不管是汽車還是機車，竟然都沒有裝上GPS，根本跟不上時代，要如何保障員警出勤時的安全。

    曾朝榮並以拿出警車配備跟一般保全相較，保全的車輛有GPS，有現場影像同步監視、緊急通報按鈕、車輛裝置防彈玻離等，但是維護人民安全的員警所使用的警車竟都沒有。

    曾朝榮強調，因應智慧科技趨勢，建議台中市警察局應提升智慧科技系統，建構警車GPS定位和巡邏箱數位化，並加強警車與警員隨身前中後視訊系統現場數位化、臨場化，以維護警察值勤安全與辦案時的蒐證能量，積極整合科技辦案數位化以及值勤智慧化，如設立巡邏箱電子箱，只要點一下、看一下就不必下車，快速又達到巡邏的功能。

    曾朝榮也提到，台中市警察局有多少無人機來辦案？台中市很多老舊大樓及頂樓因無人管理，會現有吸毒者，他認為，警察在查案前，應該讓無人機先行，先進行偵防後，員警再前往查案，以保障員警安全。

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