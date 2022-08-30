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    變換車道引發行車糾紛 保時捷男亮「辣椒槍」嗆賓士車主

    何男當街攔車並下車嗆聲。（記者王冠仁翻攝）

    何男當街攔車並下車嗆聲。（記者王冠仁翻攝）

    2022/08/30 12:45

    〔記者王冠仁／台北報導〕32歲何姓男子駕駛黑色保時捷轎車，行經台北市北投區承德路7段時，不滿隔壁車道另1輛賓士車任意變換車道，居然當街攔車還下車理論。賓士車離開後，何怒氣難消，再度追上去停在賓士車旁，在車內亮出一把俗稱「辣椒槍」的槍型辣椒噴霧器，隔著車窗向賓士車嗆聲；賓士車主以為對方亮槍報警，警方循線逮人，將他依妨害自由罪嫌送辦。

    警方調查，前天下午4時40分，何姓男子駕駛黑色保時捷轎車，行經台北市北投區承德路7段、往台北市區方向時，因變換車道與一輛賓士車發生行車糾紛。何氣得將車開到賓士車前方，當街故意驟停攔車，他還下車跑到賓士車駕駛座旁，隔著車窗向賓士車車主理論。

    不久後，賓士車掉頭駛離現場，何氣不過，居然又開車追上去，趁賓士車停等紅燈時將車開到一旁，透過車窗對賓士車主亮出一把不明槍型物品二度嗆聲。

    賓士車主擔心被開槍，立即報警；轄區警方獲報後調閱監視器畫面，根據車牌資料，下午5時40分，循線在一處醫院的停車場，逮到何姓男子。警方在他車內找到槍型辣椒噴霧器1支、辣椒補充瓶4支及鋁製球棒1支等物品，這才發現他拿來嗆聲的槍型物品是辣椒槍。

    警方說，由於何只是拿辣椒槍嗆聲、沒實際擊發，將他依妨害自由罪嫌送辦。

    警方逮捕何男。（記者王冠仁翻攝）

    警方逮捕何男。（記者王冠仁翻攝）

    警方將何男送辦。（記者王冠仁翻攝）

    警方將何男送辦。（記者王冠仁翻攝）

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