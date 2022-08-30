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    投資彩鑽年利率18％？「精品公司」吸金2.2億 323人上當

    「恆耀國際精品公司」違法吸金詐騙2.2億，檢方偵結起訴11人。（記者黃佳琳翻攝）

    「恆耀國際精品公司」違法吸金詐騙2.2億，檢方偵結起訴11人。（記者黃佳琳翻攝）

    2022/08/30 13:08

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾在2014年參與「璀璨國際珠寶公司」違法吸金案的曾麒峵（45歲、入監執行中）被判刑4年定讞，他在入監前，又跟友人林子勛（43歲）合作，在高雄設立「恆耀國際精品公司」，從2016年起向外宣稱「買鑽石打8折、可代為保管鑽石，每月可換禮券，每年最高獲年利率18%禮券，保證還本」，吸引323人加入投資行列，5年來吸金2.2億，檢方偵結後依違反銀行法、詐欺等罪起訴曾、林及集團成員共11人。

    檢方指出，曾、林於2016年11月間成立「恆耀國際精品公司」，向會員佯稱每投資單位為10萬元購買鑽石，公司會依投資單位多寡，每月發放不同面額的禮劵，禮券可兌換等值商品或折換現金，且在2018年9月1日前投資100萬以上，即可享有18%年利率優惠。

    曾、林更宣稱，加入會員購買鑽石價金可打8折，可先由恆耀公司代為保管鑽石，公司若賺取盈餘，保證事後以原價向投資人回購鑽石，形同保證還本，5年來共吸引323人加入投資，吸金逾2.2億元。

    2021年9月，林男在公司召集副理以上幹部，宣稱「公司欲向VIP會員借用彩鑽展覽，展覽後會歸還」、「有大陸廠商來台欲購買鑽石，VIP會員鑽石被買走可優先拿回本金」等理由，由公司幹部向投資人借鑽石，結果鑽石被林男拿去典當，下落不明，被害人拿不回鑽石又找不到人處理，於是紛紛向檢警調報案。

    檢調今年4月27日指揮調查局南機站搜索恆耀國際精品公司等6處，查扣筆電、手機、彩鑽及戒指等物，並約談林男等人到案，林男等人坦承部分涉案情節，檢方偵結後依法將集團成員起訴。

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