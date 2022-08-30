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    終於開學了！女警護童 還貼心手作開學幸運御守送小一新生

    今天是開學日，太平分局長葉志誠（後排右5）到各學校關心員警執行護童勤務狀況，女警郭秀琳（左1）還貼心手作「開學幸運御守」送給小一新生。 （記者陳建志翻攝）

    今天是開學日，太平分局長葉志誠（後排右5）到各學校關心員警執行護童勤務狀況，女警郭秀琳（左1）還貼心手作「開學幸運御守」送給小一新生。 （記者陳建志翻攝）

    2022/08/30 10:53

    〔記者陳建志／台中報導〕疫情停課加上漫長的暑假終於結束，今天是新學期的開學日，為了讓小朋友能安全上下學，太平警分局針對轄內16所國小實施護童專案，每位執勤員警今天一大早就到校門口與學校師長維護學童們安全及校園周邊交通順暢，其中女警媽媽郭秀琳，到太平山區頭汴國小護童，還利用休假親手製作寫上「新的一天元氣滿滿」的「開學幸運御守」送給小一新生，讓老師和家長都說：「超貼心」。

    今天是國小開學日，台中市政府警察局局長蔡蒼柏，特別重視校園安全維護工作，希望透過校園護童勤務，讓校方及家長能感受警方的用心，也確保學童們的安全。太平警分局的轄區廣闊，今天不論市區和山區，各派出所的員警一大早就出現在校園周邊，配合學校老師和志工實施護童勤務。

    其中分局1位女警媽媽郭秀琳，自己小孩也是今天開學，非常能體會爸媽的心情，於是利用假日幫自己小朋友親手製作「開學幸運御守」，並額外貼心製作22份寫上「新的一天元氣滿滿」、「新的一天加油」的幸運御守，並準備好寶寶貼紙，今天早上前往山區頭汴國小執行護童勤務時，送給學校的小一新生，希望能安撫小朋友剛到陌生環境焦慮緊張的心情，一份小小心意，讓老師和家長都覺得超貼心。

    太平分局分局長葉志誠表示，已在開學前夕透過與各校聯繫的前置作業，建立雙向安全防衛機制，希望在開學期間維護各校園及周邊安全，並透過彈性執法及疏導上下學時段的車流，希望每個學童們能平安上學、快樂學習。

    太平分局女警郭秀琳貼心手作「開學幸運御守」送給頭汴國小小一新生。 （記者陳建志翻攝）

    太平分局女警郭秀琳貼心手作「開學幸運御守」送給頭汴國小小一新生。 （記者陳建志翻攝）

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