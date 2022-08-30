為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    大甲神童逗陣護童 清水婦幼號小警車吸睛

    清水分局分局長游永中親自帶領員警前往清水國小執行護童勤務，搭配自製小警車清水婦幼號，吸引學童拍照。（記者張軒哲攝）

    清水分局分局長游永中親自帶領員警前往清水國小執行護童勤務，搭配自製小警車清水婦幼號，吸引學童拍照。（記者張軒哲攝）

    2022/08/30 09:40

    〔記者張軒哲／台中報導〕漫長的暑假結束，在8月30日開學首日，大甲分局啟動「護童勤務」，特別派遣員警結合義交、導護老師及志工等民力共同在轄區國小校門守望，加強交通疏導，出孩子的守護神「招財」與「進寶」兩位童子，逗陣陪同學童上學，相當吸睛。另外，清水分局分局長游永中親自帶領員警前往清水國小執行護童勤務，搭配自製小警車清水婦幼號，吸引學童拍照。

    大甲分局今早派出「招財」與「進寶」兩位童子出現在校門口，神童古錐的外形加上活潑的動作，提醒駕駛減速慢行及暫停禮讓學童先行，一同開心上學、平安回家。大甲警分局分局長吳燕山呼籲，用路人行經校園周邊道路時，請減速慢行及禮讓行人，如家長需接送學童上、下學，請遵守交通規則並配合員警、義交、導護老師及志工指揮，切勿違規停車或滯留而影響交通，共同維護校園及學童上、下學安全。

    清水警分局規劃執行交通疏導及護童專案勤務，派員前往各校門口守望及巡邏，結合義交、警協勤民力，配合校方導護老師及志工，維持校園周邊交通秩序，確保學童上、放學安全。游永中當場向學童實施預防犯罪及交通安全宣導，提醒學童應在學校規定時間內進校，不要太早到校或太晚離校，並依照學校規劃之上、放學或安心走廊路線行走；現場學童及家長看見員警親手製作的小警車直呼可愛，紛紛爭相合影、留念。

    大甲分局安排守護神「招財」與「進寶」兩位童子，逗陣陪同學童上學。（記者張軒哲攝）

    大甲分局安排守護神「招財」與「進寶」兩位童子，逗陣陪同學童上學。（記者張軒哲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    開學日 親子上學路上看見警察叔叔阿姨好安心
    2022/02/11 09:45

    開學日 親子上學路上看見警察叔叔阿姨好安心
    花蓮強化校園安全 16所國中小擬設專任警衛職
    2020/11/16 12:10

    花蓮強化校園安全 16所國中小擬設專任警衛職

    秋節送禮首選金酒 滿額贈現刮現換
    開學了！平鎮警出動護童
    2019/02/12 13:00

    開學了！平鎮警出動護童
    開學日揪甘心 警察「姊姊」路口守護交通安全好貼心
    2019/02/11 11:00

    開學日揪甘心 警察「姊姊」路口守護交通安全好貼心

    現代人維持健康法寶 家人的保護罩
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播