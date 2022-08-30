大甲神童逗陣護童 清水婦幼號小警車吸睛

清水分局分局長游永中親自帶領員警前往清水國小執行護童勤務，搭配自製小警車清水婦幼號，吸引學童拍照。（記者張軒哲攝）

2022/08/30 09:40

〔記者張軒哲／台中報導〕漫長的暑假結束，在8月30日開學首日，大甲分局啟動「護童勤務」，特別派遣員警結合義交、導護老師及志工等民力共同在轄區國小校門守望，加強交通疏導，出孩子的守護神「招財」與「進寶」兩位童子，逗陣陪同學童上學，相當吸睛。另外，清水分局分局長游永中親自帶領員警前往清水國小執行護童勤務，搭配自製小警車清水婦幼號，吸引學童拍照。

大甲分局今早派出「招財」與「進寶」兩位童子出現在校門口，神童古錐的外形加上活潑的動作，提醒駕駛減速慢行及暫停禮讓學童先行，一同開心上學、平安回家。大甲警分局分局長吳燕山呼籲，用路人行經校園周邊道路時，請減速慢行及禮讓行人，如家長需接送學童上、下學，請遵守交通規則並配合員警、義交、導護老師及志工指揮，切勿違規停車或滯留而影響交通，共同維護校園及學童上、下學安全。

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清水警分局規劃執行交通疏導及護童專案勤務，派員前往各校門口守望及巡邏，結合義交、警協勤民力，配合校方導護老師及志工，維持校園周邊交通秩序，確保學童上、放學安全。游永中當場向學童實施預防犯罪及交通安全宣導，提醒學童應在學校規定時間內進校，不要太早到校或太晚離校，並依照學校規劃之上、放學或安心走廊路線行走；現場學童及家長看見員警親手製作的小警車直呼可愛，紛紛爭相合影、留念。

大甲分局安排守護神「招財」與「進寶」兩位童子，逗陣陪同學童上學。（記者張軒哲攝）

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