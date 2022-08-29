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    詐騙連靜雯418萬 集團成員被判刑6年4月

    藝人連靜雯遭詐騙集團騙走418萬多元。（資料照）

    藝人連靜雯遭詐騙集團騙走418萬多元。（資料照）

    2022/08/29 14:57

    〔記者溫于德／台北報導〕有「戲劇女王」之稱的藝人連靜雯，被電信詐騙集團鎖定，落入愛情詐騙及投資陷阱，連女一人被騙418萬多元，台北地院審結，今依加重詐欺等罪判詐團成員黃柏盛有期徒刑6年4月。可上訴。

    台北地檢署查出，連靜雯在IG上結識暱稱「Bruce」的詐團成員，誤入愛情陷阱並誤信投資可獲利，去年5月4日先匯出50萬元、5月5日再匯出39萬元，兩筆款項合計89萬元，均匯至23歲詐團成員黃柏盛所收購來的人頭帳戶。

    桃園地檢署也查到，連靜雯再於去年8月30日分上、下午，各匯出100萬元、221萬多元，同年10月29日也匯出7萬多元。總計連靜雯被騙5次，共匯出418萬多元。

    檢方也指，詐團為了集中管理人頭行蹤，要這些人頭分別入住北市中正區、新北市新莊與林口、桃園市龜山區等處摩鐵，若要進出摩鐵，都需經過黃柏盛的同意。

    此外，詐團為了規避追查，平均每2天就要更換房間，直到人頭帳戶被警方列為警示帳戶（即無詐騙功能），才能離開。北檢偵結，依加重詐欺罪起訴黃等5人。

    北院審理時，另案在押的黃柏盛被提訊出庭，他認罪，也說想跟連靜雯等被害人調解，但他認為本件仍有其他被告，所以他只願意賠償5分之1，且家人沒有辦法代為賠錢，所以要等他出獄設法籌錢。

    黃柏盛的說法不被連靜雯的律師接受，雙方和解破局，律師將提起民事訴訟索賠。

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