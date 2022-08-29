調查官濫用「天網」助友人打官司 調查局：絕不護短、記1大過

吳姓調查官為了幫助友人打贏官司，利用調查局天網等系統，偷查被害人個資，再洩密給友人，獲基隆地檢署予以緩起訴。（資料照）

2022/08/29 10:02

〔記者錢利忠／台北報導〕調查局北部機動工作站調查航業調查處基隆站前機動組長徐宿良盜賣查扣毒品證物案，查出曾在徐麾下的調查官吳駿廷（52期），為助友人打贏車禍官司，涉嫌偷查及洩漏被害人個資；基隆地檢署認定吳涉犯公務員洩漏國防以外應秘密文書等罪，考量其未危害公共利益，處分緩起訴，須支付公庫10萬元；調查局今表示，吳男懲處記大過1次。

調查局今表示，本案是經調查局主動發掘，立即停止吳員承辦案件業務，並調離現職，經政風室調查結果，認為吳員違反保密規定的事證明確，經送考績委員會審議，決議記大過1次處分。

請繼續往下閱讀...

調查局指出，吳員涉嫌洩漏國防以外秘密罪的部分，經函送檢察官偵查，基隆地 檢署予以緩起訴處分，調查局表示尊重；調查局強調，調查官應潔身自愛，不得濫用職權、營私舞弊，如涉不法，即查辦到底、嚴予究責，絕不護短。

桃園地檢署前年指揮北機站偵辦航調處基隆調查站遺失6.5公斤安非他命「毒郵包」證物案時，為釐清到底誰搞丟毒品，查扣機動組成員經手案件與手機，除了追出航調處基隆站前機動組長徐宿良自2012年起，涉嫌6度盜賣扣案毒品，狠撈1.68億餘元，還意外查出，調查班52期結業的吳駿廷，涉嫌濫用「調查局法眼及天網查詢系統」，非法取得民眾個資。

基隆地檢署進一步調查，前年5月間，吳駿廷的林姓友人與劉姓女子有車禍過失傷害糾紛，造成劉女受有肋骨骨折等傷，林因而被檢方起訴過失傷害罪；吳為了助林打贏官司，接到林傳來劉女的身分證字號後，於深夜11時許在辦公室登入法眼及天網查詢系統，在系統的查詢用途欄不實輸入「劉女涉及毒品案」，非法取得劉女的個資及前科紀錄。

隔日，吳又委託不知情的黃姓女調查官協助查得劉女的就醫紀錄，並以手機拍攝劉女的就醫紀錄後，詢問熟識的新北市警局廖姓警員如何舉證自保，才把劉女就醫紀錄的照片轉傳給林，教林如何打官司，最後法院因劉女撤回告訴，法院判決公訴不受理。北機站意外查獲調查官洩密的案外案後，移送基檢偵辦，吳則在檢方調查期間被調回調查局本部總務處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法