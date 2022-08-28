自強外役監許亞倫逃6天落網 桃檢代執行送桃監

花蓮自強外役監受刑人許亞倫脫逃6天，被桃警循線在苗栗逮獲。（記者李容萍翻攝）

2022/08/28 17:26

〔記者陳恩惠／桃園報導〕花蓮自強外役監有2名受刑人許亞倫、康育豪逃逸被通緝，日前經刑事警察局公布長相及特徵後，許嫌今天凌晨在苗栗縣竹南市訪友時，遭桃市警龍潭分局員警埋伏逮回，訊後依通緝罪將他解送桃園地檢署歸案；桃園地檢署檢察官進行人別訊問確認身分後，送至桃園監獄代為執行，至於脫逃罪部分則由花蓮地檢署檢方以視訊方式偵辦。

桃檢檢察長俞秀端表示，本月22日自法務部矯正署自強外役監獄脫逃的許姓收容人，經桃市警龍潭分局員警今天凌晨在苗栗縣竹南市緝獲後，業已解送本署代執行；許姓收容人緝獲後，經台灣花蓮地方檢察署檢察官以視訊方式完成脫逃案件的訊問程序歸案，由於許姓收容人尚有執行案件，今天下午解送至本署後，經檢察官人別訊問無誤後，諭知送監代執行。

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檢警初步訊問得知，許姓受刑人本月19日利用返家探親假，回屏東探視母親，22日母親送他到屏東火車站搭車返回外役監，沒想到許某只因不想馬上返回監所就此逃逸四處訪友，完全不知自己已於23日被發布通緝。

俞秀端表示，維護治安、打擊犯罪為檢察官的責任，對於警方不眠不休積極查緝脫逃人犯、安定民心的辛勞也表達由衷感謝。

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