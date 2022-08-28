精品百貨一把火燒光 惡火襲直播辦公室損失近百萬

消防人員在15分鐘將火勢撲滅，但裡頭的所有商品付之一炬，損失近百萬。（記者徐聖倫翻攝）

2022/08/28 11:35

〔記者徐聖倫／新北報導〕直播辦公室付之一炬！新北市新莊區中正路某巷弄內一處10層建物1樓今清晨起大火，消防人員獲報趕抵在15分鐘內即將火勢撲滅。但辦公室裡擺滿了即將販售的3C產品、精品包、生活百貨等商品，辦公室負責人回到現場一看大傻眼，直呼「出門吃個消夜怎麼就燒了快百萬？」

據了解，現場為連棟式10層樓公寓社區，其中1棟的1樓是「歐霸當家」直播平台的辦公室，今清晨3時許，該辦公室突然起火燃燒，由於辦公室裡紙箱之類的紙製包材眾多，還有衣服等易燃商品，一起火就燃燒快速，火勢異常猛烈。

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辦公室陳姓負責人返回一看本想自行以滅火器遏止火勢，但火勢真的太大，於是趕緊向求助119，消防人員趕抵，立即展開灌救，所幸火勢在15分鐘內即被撲滅，這起火警意外也沒造成人員傷亡。消防人員初步判斷，該辦公室可能是電線走火，詳細原因仍待釐清。

陳男向消防人員透露，他當時與工作夥伴忙到凌晨，幾個人出門吃消夜，沒想到回來竟成這個樣子，辦公室裡全都是要販售的3C產品、精品包、衣服等等商品，現在全都付之一炬，陳男保守估計損失近百萬。

直播平台辦公室遭惡火侵襲，火勢異常猛烈。（記者徐聖倫翻攝）

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