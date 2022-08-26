台南殺警奪槍案 法務部長蔡清祥與家屬會面

法務部長蔡清祥（中）今天晚間到南市殯儀館與家屬密談。（記者王捷攝）

2022/08/26 21:50

〔記者王捷／台南報導〕法務部長蔡清祥今晚抵達台南殯儀館與殉職警家屬面交換意見超過一小時，雖然未接受採訪，據了解，家屬得話題圍繞在警力不足、逃犯通報、裝備缺陷以及嫌犯是否要來靈前致意，但致意這部分遭家屬拒絕，並拜託部長盯著這件案子，希望林信吾能判死。

在警力不足部分，警眷長期聽到兩位殉職警員表達台南警力不足，因此時常要單警處理民眾報案、應勤，據了解市區警分局的人力平均不到30人，郊區的警所常有一人執勤，而且許多小型晚上會「打烊」拉下鐵門的值宿所沒有整併，在市警局長黃宗仁曾推動整併警所但是遭地方反彈。

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另外，警力配置也是問題，75%的案件發生在舊市區周圍，然而市警局、保大等專業警力卻很充足，不過都是在靠近嘉義的郊區，屢屢發生案件指揮大批人馬要從新營趕到市區的情況，駐地遷移、整併以及警力配置都是多年以來的問題。

家屬也提到逃犯通報機制，如果當時監所或相關單位有提前公布有受刑人脫逃，那麼警員執勤時也許會加強戒備，面對未知的嫌犯不會單警應勤；裝備的問題，據家屬反映是有部分警分局的防彈背心不是一人一件，要多人共穿。

最後是提到是否希望嫌犯到靈前致意的問題，家屬表示拒絕，擔心兇嫌林信吾在靈堂前演戲，到最後法官又認為有教化可能沒有判處極刑。

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