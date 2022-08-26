台南學甲警開槍影像曝光 方仰寧：警正確用槍 記功1次

警察李峻安（右）退到庄內巷道，吳男（左）持刀進逼，即使中槍還是追警不放。（讀者提供）

2022/08/26 18:39

〔記者楊金城／台南報導〕台南學甲警分局宅港所值班警員李峻安今天下午3點對攻擊他的遭精神異常吳姓男子先對空鳴槍1槍，再開12槍，打中吳男手、腳、腹部7槍，送醫救治。南市警局長方仰寧到分局慰問李員，肯定李員表現很好，正確大膽用槍沒有問題，馬上要學甲分局對李員記功一次。

44歲吳男送往永康奇美醫院救治，生命徵象穩定，槍傷位置為左大腿後側，左膝蓋上面，左小腿後側（穿透），右膝上方，右小腿前側，右腹部外側穿透（未傷及器官），右手前臂穿透傷。 警方派員戒護；吳男過去就有強制送醫的紀錄。

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吳男在李員跑出派出所後，緊跟在後，在庄內巷道約快步追了50公尺遠，李員開槍畫面曝光。

李峻安說，吳男之前就來過派出所好幾次，下午進來時口袋藏了兩把菜刀，喊說天氣熱，進來派出所吹冷氣，不久又語無倫次說「你打不過我」。

李員保持高度警覺，看到吳男拿出菜刀揮舞，馬上衝出派出所外並拔出警槍喝令吳男棄刀，但吳男步步進逼，李員和吳男保持3公尺以上距離，往庄內巷道後退。

李峻安說，因感受生命遭受威脅，在對空開1槍警告吳男後，再對吳男非致命部分陸續開槍。

吳男的手腳即使中槍，還是持刀進逼李員，最後才放棄，往回走時因受槍傷，蹲坐地上被李員逮捕，並通報學甲消防分隊將吳男送醫救治。

40歲的李峻安是警察特考班，從警5年多，2年前回到故鄉學甲服務。

方仰寧說，警察持勤有高度風險，尤其面對歹徒攻擊，開槍很掙扎，唯有民眾支持警察正確大膽用槍，才能保護民眾和警察同仁生命財產安全，才能提生警察士氣。

警察李峻安（後）跑出派出所外，吳男（前）持刀追出。（警方提供）

南市警局長方仰寧（中）到學甲分局慰問開槍警李峻安（左）。（記者楊金城攝）

攻擊警察的吳男中槍倒地。（警方提供）

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