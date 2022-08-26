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    竹北建案旁勝利二路3度塌陷 竹縣府函送地檢署釐清

    竹北市「豐采五二○」建案工程旁勝利二路，分別於6、7月兩度發生道路塌陷，日前進行固化補救工程時，相同路段竟第三度塌陷。（資料照）

    竹北市「豐采五二○」建案工程旁勝利二路，分別於6、7月兩度發生道路塌陷，日前進行固化補救工程時，相同路段竟第三度塌陷。（資料照）

    2022/08/26 18:05

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市「豐采520」建案工程旁勝利二路，2個多月發生3次路面坍塌，新竹縣政府今天（26日）表示，除連續開罰、勒令建案停工外，因相同問題一再發生，已造成居民安全極大威脅，縣府今召開專案小組首次會議，已蒐集相關資料，依《刑法》第193條函送新竹地檢署。

    縣府工務處表示，勝利二路相近地點在短時間內持續發生坍塌意外，除了勒令停工、封鎖道路搶修、組專案小組徹底找出病根外，為求慎重，縣府蒐集建案施工相關資料，依《刑法》第193條：承攬工程人或監工人於營造或拆卸建築物時，違背建築術成規，致生公共危險者，處3年以下有期徒刑、拘役或9萬元以下罰金，函送新竹地檢署釐清。

    工務處指出，今舉行專案小組首次會議，邀集2名建築師、1名大地技師，和1名專家學者擔任委員，由建商豐邑建設公司報告。會中委員對於建商今提出的說明和報告均存有許多疑問，一致強烈要求建商高層正視問題，並初步形成幾點共識。

    首先要求起造人豐邑建設公司、承造人頌恩營造，及建案設計師等，應先檢討建案地下室施工計畫哪裡沒做好？或出問題？才會導致接二連三相同地點坍塌，從施工源頭找問題，而非僅僅補救坍塌；其次，要求建商提出定期監測的相關數據，擴大範圍找問題；同時也要對工地內外、周邊道路鄰宅等地質全面性體檢，以實際科學數據確認安全性等等。

    縣長楊文科強調，縣府舉行專案小組會議的目的，是以專業建議協助、監督建商，務必找出坍塌的根本原因，全盤檢視工地與週邊的地質，絕對不能讓民眾安全受到威脅。專案小組也將嚴格審查建商的改善計畫，只要沒通過，就持續停工。

    針對竹北市「豐采520」建案工程旁勝利二路兩個多月發生3次路面坍塌，新竹縣政府今天（26日）邀集建築師、技師和學者舉行首次專案小組會議。（竹縣府提供）

    針對竹北市「豐采520」建案工程旁勝利二路兩個多月發生3次路面坍塌，新竹縣政府今天（26日）邀集建築師、技師和學者舉行首次專案小組會議。（竹縣府提供）

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