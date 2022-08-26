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    首頁　>　社會

    養護機構女員工疑開直播猥褻老人 暫停職務調查

    台南市某家老人養護機構疑有女性員工開直播，內容腥膻色，並猥褻養護機構住民，台南市政府社會局已介入處理。（圖擷取自社會局網站）

    台南市某家老人養護機構疑有女性員工開直播，內容腥膻色，並猥褻養護機構住民，台南市政府社會局已介入處理。（圖擷取自社會局網站）

    2022/08/26 18:13

    〔中央社〕台南市某家老人養護機構疑有女性員工利用上班或休假開直播，內容腥膻色，並猥褻養護機構住民，台南市政府已介入，這名員工也被暫時停止職務接受調查。

    蘋果新聞網報導，台南市某家老人養護機構1名女性員工，利用休假或上班時，在交友平台開直播賺外快，為吸引會員點播，女子視訊聊天言語腥膻色，還情色自慰，甚至為拿到會員贊助禮物，疑猥褻養護機構住民。

    台南市政府社會局今天發布新聞稿指出，社會局和衛生局已啟動聯合調查，釐清行為人身分及事發經過，且了解機構是否善盡督導責任。

    社會局初步證實，被影射的行為人是機構工作人員，目前已暫時停止職務接受調查，警方也已介入；社會局將加強此機構查核及輔導改善。

    社會局表示，若機構工作人員發生不當對待老人相關行徑作為，及影響機構住民身心健康情事屬實，將依老人福利法及相關規定裁罰。

    社會局人員說，機構若有足以影響服務對象身心健康的重大情事，得依老人福利法規定處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並公告名稱與負責人姓名及限期改善。

    若對老人有傷害或身心虐待行為者，得依老人福利法規定處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，並公告姓名；涉及刑責者，應移送司法機關偵辦。

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