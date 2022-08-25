嘉市上次三合一選風最差 「愛嘉義，不賄選」反賄簽署起跑

嘉市選舉委員會今天上午為「反賄選公約簽署」活動揭幕。（記者丁偉杰攝）

2022/08/25 15:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕「2022年地方公職人員選舉」將於11月26日舉行，參選人登記自下週8月29日開跑，至9月2日截止。為凝聚反賄共識，嘉義市選舉委員會今天上午為「反賄選公約簽署」活動揭幕，呼籲大家反賄選、不買票、不賣票，勇於檢舉賄選，達成「愛嘉義，不賄選」乾淨選風。

兼任嘉市選委會委員的嘉市政府參議林建宏、嘉義地檢署主任檢察官王輝興、嘉市調查站主任吳榮修、嘉市府政風處長吳武璋、嘉市警察局長王文澤及廉政志工隊副隊長郭鴻玲等人共同為「反賄選公約簽署」活動揭幕，鼓勵參選人「乾淨選舉，從我做起」參與簽署，向社會宣示全嘉反賄決心。

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王輝興說，2018年嘉檢結合警調廉單位辦理嘉市三合一選舉查賄，共起訴296件，被告252人，緩起訴被告386人，選風為近20年最嚴重的一次，發出賄選獎金達2415萬元，就參選人與樁腳而言，反賄選成效不大，但就鼓勵民眾檢舉賄選部分，有相當成效，因此反賄選公約簽署有很大意義，以期達到查賄核心力量「公平選舉、杜絕不法」！

嘉檢表示，查察賄選已起跑，目前接獲22件情資，10件分為「選他」案，其餘12件列「選查」案，供檢方當參考情資。本次檢舉獎金最高有500萬元，最低也有50萬元，嘉檢檢舉賄選專線：05-2752548、傳真機05-2780445或免付費專線0800-024-099。

林建宏說，嘉市年底舉行市長、議員、里長三合一選舉及18歲公民權修憲複決案，選委會將以公平、公正、嚴謹態度辦理選務工作；嘉市素有民主聖地之稱，希望大家反賄選、不買票、不賣票，勇於檢舉賄選，選賢與能。

兼任嘉市選委會委員的嘉市政府參議林建宏（右3）、嘉檢主任檢察官王輝興（右4）等人共同為「反賄選公約簽署」活動揭幕。（記者丁偉杰攝）

嘉檢主任檢察官王輝興表示，反賄選公約簽署有很大意義，以期達到查賄核心力量「公平選舉、杜絕不法」！（記者丁偉杰攝）

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