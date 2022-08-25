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    首頁　>　社會

    私接土地公廟電源聚賭 神明不保佑32人全送辦

    職業賭場搭起簡陋棚架，私接土地公廟電源聚賭。（民眾提供）

    職業賭場搭起簡陋棚架，私接土地公廟電源聚賭。（民眾提供）

    2022/08/25 15:26

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園分局接獲情資，大寮區河堤路高屏溪畔國有土地成了職業賭場巢穴，員警24日深夜直搗賭窟，逮捕祖姓負責人、2名把風男子及男女賭客29人，警方追查發現，賭場私接350公尺外土地公廟電源，以便提供電風扇、冰水消暑，32人全依賭博罪嫌送辦。

    林園分局接獲線報後，曾多次到河堤路一帶查訪，當地非常偏僻，查察困難，員警24日夜間再度假冒運動民眾查緝，發現一處臨時搭建棚架內人聲鼎沸，經查確實有人聚賭，立即通報分局部署警力取締。

    員警騎機車衝到賭場內，查扣桌上天九牌1副、賭資1萬元及抽頭金1000元等證物，當時男女賭客試圖鳥獸散，但該處只有一條出入口，且緊鄰溪畔天色昏暗，如甕中之鱉全數就逮，因人數眾多，警方協請民間遊覽車載送賭客回分局偵辦。

    警方調查，賭場51歲祖姓男子為規避查緝，選在人煙罕至河堤旁經營賭場，聘請潘姓、吳姓男子把風，且私接附近土地公廟電源供該職業賭場照明、通風，以為神不知、鬼不覺，但舉頭三尺有神明，仍遭警方破獲。

    警方偵訊後，祖、潘、吳及29名賭客，因涉及在公共場所聚賭，全依賭博罪嫌送辦。

    賭客排隊消毒魚貫進入分局接受偵訊。（民眾提供）

    賭客排隊消毒魚貫進入分局接受偵訊。（民眾提供）

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