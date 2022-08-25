擄殺女店長惡男逃死 死者丈夫沈痛訴：犯嫌睜眼說瞎話

被害人陳姓丈夫（左）。（資料照）

2022/08/25 14:02

〔記者羅欣貞／屏東報導〕殺害屏東通訊行曾姓女店長的凶徒黃東明今天（25日）一審判處無期徒刑，曾女丈夫陳男中午透過電話表達完整心聲，表示所有家屬、親友都希望是死刑。

陳姓丈夫表示，要感謝承辦的警方、檢察官、各委員，尤其是立委周春米，還有3位律師及相關單位，一直以來協助幫忙，非常感激他們；這個判決對家屬來說「不是我們希望的」，被告在每次開庭時屢勸不聽，整件事件計畫很縝密然後又一直矢口否認，證據明明在眼前還可以睜眼說瞎話。

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陳姓丈夫也說，從去年4月8日事發到今年8月25日，調查程序說真的對家屬來說，真是很煎熬，其實一直不懂，在台灣在法律上尤其是重大案件，為什麼每個案件都需要審到1年以上，或許猜想是不是司法人員的不足，導致量太大沒有辦法審出來；這是重大社會事件，為什麼在罪證確鑿的狀況下，就還要聽嫌犯睜眼說瞎話，每次的開庭都是這樣，繼續瞎掰，還不能直接做判刑。

陳姓丈夫表示，希望在重大案件審理上，後續能盡快審判不要一拖再拖，其實第一次看到嫌犯時身形是很瘦的，但開庭時再看到嫌犯，大概多了0.5倍的身材，覺得他應該過得蠻好、蠻不錯的，蠻健康的，這樣浪費了很多社會公帑、社會資源；謀財害命殺人本來就應該是重罪，國家對人民來說應該是要保護善良守法的公民安居樂業，而不是過於保護已犯重罪之犯嫌，明明殺人害命，然後又說有說有悔過之意、有教化之可能，然後去做減刑輕判，「我覺得這個已經本末倒置了」。

陳姓丈夫表示，其實犯罪者從小受過的教育，不管親人、老師都有耳提命面，不要去做違法的事，在這國家、社會生存都不應該有違法的事發生，但為何他還要執意去做這些事，為何要說他有教化的可能、為何可以輕判，為何有一堆理由，「我覺得這些都是我們國家的司法法律其實太本末倒置，過於保護犯罪」，有可能因為這樣，或許有一天會出現新的革命，新的私法正義，早晚會出來，只缺一個領頭羊而已，當領頭羊出來之後這些東西都有可能發生，「或許是我也或許是別人」，當有一天人民再也看不下去這件事，不會只有輕易的言論發言，會有實際的動作。

陳姓丈夫指出，「我個人不支持專制專政，大家也都不希望是這樣子，但是更不希望過頭的民主民權，造成社會的更多破壞，我自己本身更不屬於任何政治的色彩，只是一位追求能擁有社會安定安居樂業的老百姓而已」。

對於今天的判決，陳姓丈夫表示，今天判決部分其實就是不滿意，「因為不是我們的期望」，基本上會上訴，但是必須還要再跟律師跟家人再討論一下，後續怎麼做會是最好的方式。

針對屏東地院合議庭說明判處無期徒刑原因，法官認為黃男縱經假釋出監，已年逾8旬，再犯風險低，無剝奪其生命而與社會永久隔離的必要；陳姓丈夫則是認為理由有點牽強，因為就算80歲尤其是現代人都那麼長命百歲，甚至活到100歲，如果在80幾歲又是在健康的情形下，拿一枝槍把對方殺掉都是輕而易舉的事情。

陳姓丈夫也說，無期徒刑不是輕判，「但不是我們與社會大眾期望的」，所有的家屬，親友都希望是死刑，不單單是私情的部分，而是要對社會要建立一個警惕，不要犯法才是最正確的，國家就是太過於這樣的狀況，所以很多犯罪陸續發生；最近看到2位警察被殺害很難過，社會沒進步只有倒退，事情發生後，官員只出來講一圈後，沒有實際作為。

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