為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    通訊行老闆遭活活打死 致命死因未明擇日解剖

    鍾姓通訊行老闆被打死，中和警方昨天晚間逮捕涉案人。（記者闕敬倫攝）

    鍾姓通訊行老闆被打死，中和警方昨天晚間逮捕涉案人。（記者闕敬倫攝）

    2022/02/12 17:12

    〔記者吳政峰／新北報導〕新北市中和區34歲鍾姓通訊行老闆，昨天（11日）早上被員工送到醫院急救，他傷痕累累，到院前已失去呼吸、心跳，急救後仍宣告不治。警方逮捕5名嫌疑人，依傷害致死罪送辦。新北地檢署外勤檢察官今天中午相驗遺體，仍未找出明確的致命死因，決定擇日解剖，釐清真相。

    新北市警局中和分局昨晚逮捕陳姓員工、詹姓前店長等5名嫌犯，漏夜偵訊後，暫依傷害致死罪移請新北地檢署偵辦。檢察官今天會同檢驗員相驗鍾男遺體，目前已完成大體外觀檢驗，但未查出致命死因，將報請法醫研究所擇日解剖，釐清詳細的致命死因與傷勢，才能初判究竟是屬於刑責較輕的傷害致死罪，或是最重死刑的殺人罪。

    新北板橋亞東醫院昨天早上收治鍾男，鍾男到院前已失去生命跡象，全身多處傷痕，疑遭虐打，搶救後仍不治，因屬非自然死亡，院方依法通報中和分局。

    警方先找到送鍾男到院急救的店員24歲陳男，他聲稱到店時看到鍾男受傷，緊急將他送醫急救，員警認為疑點重重，不斷曉以大義，終於突破心防，再查出前店長詹男、林男、潘男及黃女等4人等人共同涉案，昨晚逮人。

    警方訊後先依傷害致死罪移送5名嫌犯，至於檢方要朝何種罪名偵辦，仍待解剖釐清死因以及比對證人證詞後，才會明朗。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    載送就醫店員竟涉案！新北通訊行老闆被活活打死 警再逮前店長等4嫌
    2022/02/12 09:24

    載送就醫店員竟涉案！新北通訊行老闆被活活打死 警再逮前店長等4嫌
    32年古井童屍案解謎！父誤殺弱智兒棄屍 過10年追訴期不起訴
    2022/01/21 19:30

    32年古井童屍案解謎！父誤殺弱智兒棄屍 過10年追訴期不起訴

    站前市心地標建築70坪大格局 值得收藏
    狠弟刺死姊姊！丟包畫面曝光 報案人關鍵動作助攻破案
    2021/12/31 19:02

    狠弟刺死姊姊！丟包畫面曝光 報案人關鍵動作助攻破案
    都是奪命鴛鴦！碩士女夥男友弒父棄屍 宛如「蔡京京弒母」翻版
    2021/12/31 05:53

    都是奪命鴛鴦！碩士女夥男友弒父棄屍 宛如「蔡京京弒母」翻版

    塭仔圳公園校園首排 宜居單純自住客青睞
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播