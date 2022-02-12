通訊行老闆遭活活打死 致命死因未明擇日解剖

鍾姓通訊行老闆被打死，中和警方昨天晚間逮捕涉案人。（記者闕敬倫攝）

2022/02/12 17:12

〔記者吳政峰／新北報導〕新北市中和區34歲鍾姓通訊行老闆，昨天（11日）早上被員工送到醫院急救，他傷痕累累，到院前已失去呼吸、心跳，急救後仍宣告不治。警方逮捕5名嫌疑人，依傷害致死罪送辦。新北地檢署外勤檢察官今天中午相驗遺體，仍未找出明確的致命死因，決定擇日解剖，釐清真相。

新北市警局中和分局昨晚逮捕陳姓員工、詹姓前店長等5名嫌犯，漏夜偵訊後，暫依傷害致死罪移請新北地檢署偵辦。檢察官今天會同檢驗員相驗鍾男遺體，目前已完成大體外觀檢驗，但未查出致命死因，將報請法醫研究所擇日解剖，釐清詳細的致命死因與傷勢，才能初判究竟是屬於刑責較輕的傷害致死罪，或是最重死刑的殺人罪。

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新北板橋亞東醫院昨天早上收治鍾男，鍾男到院前已失去生命跡象，全身多處傷痕，疑遭虐打，搶救後仍不治，因屬非自然死亡，院方依法通報中和分局。

警方先找到送鍾男到院急救的店員24歲陳男，他聲稱到店時看到鍾男受傷，緊急將他送醫急救，員警認為疑點重重，不斷曉以大義，終於突破心防，再查出前店長詹男、林男、潘男及黃女等4人等人共同涉案，昨晚逮人。

警方訊後先依傷害致死罪移送5名嫌犯，至於檢方要朝何種罪名偵辦，仍待解剖釐清死因以及比對證人證詞後，才會明朗。

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