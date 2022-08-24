林姿妙被控每3個月買10張外勞卡 和掌櫃通話躲監聽

宜蘭縣長林姿妙（中）涉貪被起訴。（記者江志雄攝）

2022/08/24 20:55

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣政府與羅東鎮公所涉弊案，檢方起訴15人，其中縣長林姿妙及負責處理帳務的助理張桂綾，涉嫌洗錢罪；檢廉調查，林姿妙每隔3個月指示張桂綾購買10張儲值電話卡，俗稱外勞卡，避免與張桂綾通話時遭監聽。

起訴書寫道，林姿妙約定依據每次存入、領出之現金數額，支付1％至3％不等的對價，或是無償方式，租借他人的金融機構帳戶。

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林姿妙涉嫌先開立支票存入人頭帳戶，再將現金交給助理張桂綾，由張存入林姿妙農會的支票帳戶，以兌現林姿妙開的支票；票款轉入人頭帳戶後，張桂綾再向人頭帳戶主人拿帳戶存摺及印章，將帳戶內的現金領出來交給林，或是將人頭帳戶內的金額，轉帳至林姿妙的帳戶，以此方式洗錢。

自洗錢防制法修正施行日2017年6月28日起算至2019年10月16日，這些人頭帳戶，金流總計7844萬元。

檢方認為，林姿妙擔任羅東鎮長、縣長至今，除了每月3萬元租金收入及每月薪資約15萬元，並無其他收入，7844萬元金流無合理來源，林姿妙雖辯稱是「債務」，但經查林借償款項經過、支付利息方式等均悖於常情，認定她藉由租用或無償借用帳戶方式，收受無合理來源的現金。

起訴書指出，林姿妙擔心與張桂綾電話聯繫，會遭通訊監察，因此持用外勞人頭電話，以指示張桂綾處理帳務；林姿妙的外勞人頭電話，顧名思義，申登人是外籍人士，俗稱外勞卡，林姿妙每隔3個月會指示張桂綾前往電信行，購買10張儲值電話卡。

檢廉扣押林姿妙手機和6張預付卡，林姿妙偵訊時說，她只有用自己的手機指示縣務，很少使用預付卡，她不記得手機電話門號。

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