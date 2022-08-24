法院認違約要賠蔡衍明等280萬元 周玉蔻喊上訴

2022/08/24 18:24

〔記者溫于德／台北報導〕旺中集團董座蔡衍明與中天電視認為，資深媒體人周玉蔻在前簽下調解筆錄承諾不再針對蔡、中天發表「攻擊性或惡意評論」後，並答應發表任何有關言論前應先行查證，否則賠償違約金1000萬元，卻仍於前年10月起發表攻擊性言論，故提告求償，台北地院審結，認定周已違約，判周應賠蔡80萬元、中天200萬元。周得知判決結果，在臉書強調「將依法上訴」。

蔡衍明、中天透過律師主張，周玉蔻曾於2017年10月間，在電視節目、臉書，公開散布蔡及旺旺中時集團是中共國台辦的傳聲筒等不實評論，周挨告後，雙方於2018年2月成立調解，周承諾不再發表針對蔡、中天發表「攻擊性或惡意評論」，也答應發表認何有關言論前應先行查證，否則須賠償違約金1000萬元。

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然而，周從2020年10月20日起至25日，陸續在電視節目、媒體訪問及個人臉書發表攻擊性、惡意評論，不僅違反調解內容，也侵害蔡、中天的名譽權，因此，蔡、中天分別對周求償500萬元，共1000萬元，另要求周在報紙刊登澄清啟事，並上個人臉書刪除相關貼文。

周玉蔻解釋，雙方當初基於善意及遵循法規而簽立調解筆錄，且她2020年10月之所以會發表言論，是因為當時中天向NCC申請換發電視執照，涉及國家安全及公眾利益，所以她的言論屬於善意，並非攻擊性或惡意評論，拒絕賠償。

北院認為雙方所簽調解筆錄，是經過法院調解，具有民事訴訟法所定的效力，並審酌周玉蔻查證前，分別在她主持的電視節目、臉書與受訪時所發表言論，確實違約，今判周要賠蔡80萬元、中天200萬元。可上訴。

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