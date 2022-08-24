為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    白天新生訓練結怨 晚上快炒店大亂鬥 警追黑幫入侵校園

    三重某私中白天新生訓練學生結怨，晚上在快炒店大亂鬥，警方壓制場面連開5槍，眾嫌頓時都停手被員警壓制在地。（圖取自爆料公社）

    三重某私中白天新生訓練學生結怨，晚上在快炒店大亂鬥，警方壓制場面連開5槍，眾嫌頓時都停手被員警壓制在地。（圖取自爆料公社）

    2022/08/24 16:45

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北警蘆洲分局追查熱炒店鬥毆案，查出一名三重某私立中學高姓新生，只因不滿吳姓同學詢問LINE群組中同學帳號時，口氣欠佳，高生當晚得知吳生到該處替友人慶生，便撂人前來「輸贏」，雙方20人持刀棍大亂鬥，警方到場時仍囂張拒捕，直到員警連開5槍壓制氣焰才就逮，警方將雙方20人全帶回法辦，並通知學校、教育局後續輔導。

    新北市蘆洲23日晚間傳出雙方人馬街頭鬥毆，警方獲報到場壓制雙方，但仍有多人不受約制大打出手，兩警為壓制場面，連開5槍，眾嫌頓時都停手被員警壓制在地。

    警方初步調查，全案起因就讀三重某私中兩名15歲吳姓、高姓高一新生白天新生訓練時，全班同學加LINE，因有人在群組裡罵髒話，吳生使用LINE帳號大頭照，詢問高生逐一認識同學，但高生認為吳生口氣不佳，懷恨在心，當晚高生打電話向吳生嗆聲，吳男回嗆他在蘆洲快炒店替友人慶生，這裡很多人不怕你，高男便撂來11人毆打對方，引發雙方20人大打出手。

    案發之際，警方快打部隊到場，發現吳生找來的23歲黃男持西瓜刀狠嗆對方，雙方大打出手，警方喝叱雙方放下刀械仍未停手，兩警對空連開5槍，囂張屁孩聽到槍聲，才嚇得蹲下就逮，全將依妨害秩序（聚眾鬥毆）、妨害公務、傷害及毀損罪嫌送辦。

    由於案發的三重私中白天新生訓練、晚間就傳出高一新生鬥毆，警方不敢大意，加上數名學生為不良組合成員，警方憂心黑幫等不良組合入侵校園，將會同教育局、校方逐一清查，維護師生安全。

    蘆洲警分局長張國哲說，全案為免事端擴大，威脅民眾安全，員警到場依法使用槍械制止聚眾滋事，符合警械使用條例第4條第1、2款規定，有效約制暴力，合乎比例原則，也沒有波及無辜。

    新北市三重兩名高一新生因雙方語氣欠佳，白天新生訓練後，晚間撂人到蘆洲熱炒店大打出手，警方開槍約制雙方，帶回20人，查獲一把西瓜刀。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重兩名高一新生因雙方語氣欠佳，白天新生訓練後，晚間撂人到蘆洲熱炒店大打出手，警方開槍約制雙方，帶回20人，查獲一把西瓜刀。（記者吳仁捷翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蘆洲警大膽用槍制止鬥毆群眾 槍響瞬間安靜 網一面倒狂讚
    2022/08/23 23:23

    蘆洲警大膽用槍制止鬥毆群眾 槍響瞬間安靜 網一面倒狂讚
    澎湖網紅香腸伯、陳澎湖打架 意外扯出警所長妻賭博案
    2022/08/23 12:59

    澎湖網紅香腸伯、陳澎湖打架 意外扯出警所長妻賭博案

    逆境轉機的平衡策略
    圍毆嫌犯畫面曝光惹眾怒 美阿肯色3警遭停職
    2022/08/22 17:19

    圍毆嫌犯畫面曝光惹眾怒 美阿肯色3警遭停職
    女撂人討50萬嗆「不給錢找你媽要」 前男友抓狂砍人釀1死2傷判無期
    2022/08/18 11:00

    女撂人討50萬嗆「不給錢找你媽要」 前男友抓狂砍人釀1死2傷判無期
    停車爭道按喇叭鄰居爆爭執 桃園中壢兄弟、夫妻全武行釀4傷
    2022/08/08 21:47

    停車爭道按喇叭鄰居爆爭執 桃園中壢兄弟、夫妻全武行釀4傷
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播