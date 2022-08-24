白天新生訓練結怨 晚上快炒店大亂鬥 警追黑幫入侵校園

三重某私中白天新生訓練學生結怨，晚上在快炒店大亂鬥，警方壓制場面連開5槍，眾嫌頓時都停手被員警壓制在地。（圖取自爆料公社）

2022/08/24 16:45

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北警蘆洲分局追查熱炒店鬥毆案，查出一名三重某私立中學高姓新生，只因不滿吳姓同學詢問LINE群組中同學帳號時，口氣欠佳，高生當晚得知吳生到該處替友人慶生，便撂人前來「輸贏」，雙方20人持刀棍大亂鬥，警方到場時仍囂張拒捕，直到員警連開5槍壓制氣焰才就逮，警方將雙方20人全帶回法辦，並通知學校、教育局後續輔導。

新北市蘆洲23日晚間傳出雙方人馬街頭鬥毆，警方獲報到場壓制雙方，但仍有多人不受約制大打出手，兩警為壓制場面，連開5槍，眾嫌頓時都停手被員警壓制在地。

請繼續往下閱讀...

警方初步調查，全案起因就讀三重某私中兩名15歲吳姓、高姓高一新生白天新生訓練時，全班同學加LINE，因有人在群組裡罵髒話，吳生使用LINE帳號大頭照，詢問高生逐一認識同學，但高生認為吳生口氣不佳，懷恨在心，當晚高生打電話向吳生嗆聲，吳男回嗆他在蘆洲快炒店替友人慶生，這裡很多人不怕你，高男便撂來11人毆打對方，引發雙方20人大打出手。

案發之際，警方快打部隊到場，發現吳生找來的23歲黃男持西瓜刀狠嗆對方，雙方大打出手，警方喝叱雙方放下刀械仍未停手，兩警對空連開5槍，囂張屁孩聽到槍聲，才嚇得蹲下就逮，全將依妨害秩序（聚眾鬥毆）、妨害公務、傷害及毀損罪嫌送辦。

由於案發的三重私中白天新生訓練、晚間就傳出高一新生鬥毆，警方不敢大意，加上數名學生為不良組合成員，警方憂心黑幫等不良組合入侵校園，將會同教育局、校方逐一清查，維護師生安全。

蘆洲警分局長張國哲說，全案為免事端擴大，威脅民眾安全，員警到場依法使用槍械制止聚眾滋事，符合警械使用條例第4條第1、2款規定，有效約制暴力，合乎比例原則，也沒有波及無辜。

新北市三重兩名高一新生因雙方語氣欠佳，白天新生訓練後，晚間撂人到蘆洲熱炒店大打出手，警方開槍約制雙方，帶回20人，查獲一把西瓜刀。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法