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    蘆洲警大膽用槍制止鬥毆群眾 槍響瞬間安靜 網一面倒狂讚

    警方到場後仍有人持續叫囂，為抑制混亂場面，警方對空鳴槍。（圖取自爆料公社）

    警方到場後仍有人持續叫囂，為抑制混亂場面，警方對空鳴槍。（圖取自爆料公社）

    2022/08/23 23:23

    〔即時新聞／綜合報導〕新北市蘆洲今晚傳出街頭暴力事件，警方獲報之後派出大批人馬前往，不過仍有人執意大打出手，警方只得對空鳴槍，一連開了5槍後，所有人才停下手，被壓制在地。警方對空鳴槍畫面曝光在網路後，許多網友紛紛大讚警方果斷用槍。

    一名網友在臉書社團「爆料公社」上貼出影片並表示：「新北蘆洲，趴下！」只見影片中，場面相當混亂，充滿叫囂的聲音，隨後1名警察舉槍對空鳴槍，一連開了3槍，滋事民眾瞬間安靜了下來，這時警方大聲喝令涉案人員「趴下！」順利壓制數人。

    據了解，這起糾紛發生在今晚9點左右，蘆洲長榮路一間熱炒店傳出雙方人馬大打出手，其中甚至有人持刀，警方接獲通報後，立即派遣快打部隊到場，持刀嫌犯仍狠嗆對方，警方先壓制外圍數人，喝叱放下刀械仍不從，兩警掏槍對空，其中一人連開3槍、1人開2槍。警方目前帶回雙方20名犯嫌，正釐清糾紛成因，全案朝違反社會秩序維護法送辦。

    近日台南殺警案發生之後，大眾普遍希望警察用槍更大膽，也能更有保障，紛紛留言讚許鳴槍的員警，「警察現在都敢開槍了」、「現在這種時間點，找條子麻煩=找自己麻煩」、「很秋都閉嘴了，爽」、「快笑死，槍響瞬間安靜」、「現在警察氛圍精神緊繃中你還這樣嗆…自找的」。

    槍響後，滋事群眾乖乖蹲下、趴下。（圖取自爆料公社）

    槍響後，滋事群眾乖乖蹲下、趴下。（圖取自爆料公社）

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