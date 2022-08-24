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    酒駕服刑出獄與友聚餐暢飲 男快回到家時…第6度酒駕被逮

    莊男（右）才剛因酒駕服刑出獄，日前深夜酒後因騎機車紅燈違規右轉，第6度酒駕惡行曝光。（民眾提供）

    莊男（右）才剛因酒駕服刑出獄，日前深夜酒後因騎機車紅燈違規右轉，第6度酒駕惡行曝光。（民眾提供）

    2022/08/24 09:24

    〔記者蘇福男／高雄報導〕58歲莊姓男子才剛因酒駕服刑出獄，仍心存僥倖，上週日深夜酒後因騎機車紅燈違規右轉，遭警方攔查，第6度酒駕惡行曝光，得不償失。

    莊男告訴警方，21日下午1點多，前往苓雅區與友人聚餐喝酒，為避免酒駕，他從橋頭搭捷運前往赴會，晚上9點多結束聚餐，再搭捷運返回橋頭，下捷運後，擔心體內尚有酒精濃度殘留，於是在捷運站內徘徊了1個鐘頭才騎車上路，未料在離家2公里路口，再度遭警方查獲酒駕，實在得不償失。

    岡山警分局表示，彌陀分駐所員警8月21日晚上11點多，巡邏行經彌陀區中正西路與中正北路口，發現對向1部機車紅燈右轉，於是上前攔查；過程中員警聞到莊男身上有濃厚酒味，對莊男實施酒測，結果酒測值超標，涉犯公共危險罪嫌，莊男向警方表示，才剛因酒駕服刑出獄，此次已是第6度酒駕！

    警方調查，莊男曾於民國94年至110年間多次酒駕，且去年10月才剛因酒駕案件入監服刑6個月，才剛出獄沒多久，就再犯下酒駕案件。

    警方提醒民眾，依刑法及新修正道路交通管理處罰條例，酒駕未肇事的刑責從原本2年以下有期徒刑，已提高為3年以下有期徒刑，汽機車駕駛人10年內第2次酒駕，加重罰鍰機車駕駛9萬元、汽車駕駛12萬元，若是第3次以上，則依前次所處罰金額加罰9萬元，並吊銷駕照，以及公布姓名、照片及違法事實，另加重同行者連坐處分最高1萬5千元罰鍰。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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