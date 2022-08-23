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    台南殺警案凶嫌新竹落網 林耕仁：速審速判 唯一死刑

    國民黨新竹市長參選人林耕仁今持續拜票行程。（記者蔡彰盛攝）

    國民黨新竹市長參選人林耕仁今持續拜票行程。（記者蔡彰盛攝）

    2022/08/23 09:27

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕國民黨新竹市長參選人林耕仁針對台南殺警兇嫌今凌晨在新竹落網，表示早上看到新聞時自己也嚇了一跳，也幸好警察成功圍捕，才未讓市民受到傷害，並主張犯嫌逮捕歸案後速審速決，判處唯一死刑。

    台南殺警案震驚社會，林耕仁今早說，昨天得知兩位警員在追捕歹徒的過程中，不幸遭到歹徒殺害而殉職，令人非常難過及不捨，他要對兩位殉職警員致上最大的敬意，也要對家屬表達最沉痛的哀悼。

    林耕仁表示，員警執勤非常辛苦，時常面臨未知挑戰與威脅，卻能無懼生死、義無反顧，只為守護城市安寧與人民生命財產安全，所以政府務必要盡全力給予家屬撫卹。另外，對於如此泯滅人性的暴力犯罪，他必須很嚴肅的主張，犯嫌應該於逮捕歸案後速審速決判處唯一死刑，而且也要快速執行槍決，才能還殉職員警公道，遏止重大犯罪。

    至於監察院昨公布「3+11」調查報告，林耕仁回應表示，監察院昨公布調查結果表示「無法令規定需做會議紀錄」，也只要求衛福部應修法加以明定。他表示，大家都記得很清楚，疫情指揮中心去年調整機組人員「3+11」防疫措施，被外界質疑為「破口」，而後擴大引發本土感染，造成數百國人同胞病故。

    林耕仁痛批，現在監察院報告輕描淡寫、粉飾太平，明顯護航正在選舉的陳時中，國家機關自甘墮落，莫此為甚；面對3+11決策，陳時中一路走來到參選台北市長，始終如一，說要負全責，卻又完全看不到他負了什麼責。

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