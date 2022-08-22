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    首頁　>　社會

    台南殺警奪槍》凶嫌另有其人！陳姓通緝犯投案：不是我幹的

    台南警方原本鎖定涉案的陳姓男子在指紋比對後已排除，今晚更到台南市刑大安南隊部投案說明未犯下殺警案。（記者楊金城攝）

    台南警方原本鎖定涉案的陳姓男子在指紋比對後已排除，今晚更到台南市刑大安南隊部投案說明未犯下殺警案。（記者楊金城攝）

    2022/08/22 22:54

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市今（22日）發生殺警奪槍案，兩警遇襲殉職，凶嫌奪走1把警槍後騎贓車逃逸，棄車在安南區土城高中廁所，警方原本鎖定陳姓男子涉案，但在指紋比對後已排除；陳姓男子今晚親自到台南市刑大安南隊部投案，證實凶嫌另有他人，警方目前仍全力緝凶。今晚一度傳出凶嫌現身在安南區四草大橋，事後證實是女子落水搜救，並非圍捕凶嫌。

    一開始被認為涉及殺警的陳姓男子雖因3案通緝中，但今晚投案，說明殺警案不是他幹的，警方偵訊釐清案情。

    內政部長徐國勇說，已由警政署通令全國全力緝兇殺警兇嫌，如遇有反抗，員警大膽用槍，不用客氣，絕不手軟。

    警車行車紀錄器拍下，可見身受刀傷的凃警滿臉鮮血被兇嫌持槍的右臂勒頸挾持，槍口疑對準曹警，目露兇光，十分凶狠。

    案發後，警方勘查現場找到6顆警用子彈彈殼，警車的右前門中3槍，前右車窗中1槍，仍須調查釐清到底是凶嫌還是配槍的凃警開槍。

    警方一開始會鎖定陳姓男子涉案，是因殉職的曹警曾使用資料庫查詢陳男，而陳男是列管的毒品人口，戶籍在安南區，曾被台南第三、第五和永康分局辦過案子，1名派出所所長從凶嫌挾持凃警的影像，認為陳嫌涉案，因此警方專案小組一開始鎖定陳男追緝，而贓車採證後比對指紋，初步排除陳男涉案。

    陳姓男子一開始被認為涉及殺警案，後來排除。（讀者提供）

    陳姓男子一開始被認為涉及殺警案，後來排除。（讀者提供）

    殺警兇嫌（右）持槍將殉職凃警勒頸挾持。（讀者提供）

    殺警兇嫌（右）持槍將殉職凃警勒頸挾持。（讀者提供）

    警方專案會議。（警方提供）

    警方專案會議。（警方提供）

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