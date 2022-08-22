彰化縣科技執法抓交通違規 警察局公布12處新建置點

彰化縣警察局今公布縣內首度新設取締交通違規，建置路口多功能交通違規科技執法設備的地點，共有12處。（記者張聰秋攝）

2022/08/22 20:27

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣警察局今公布全縣12處科技執法新地點，均是易肇事路口，選定理由根據近3年路口事故、違規和環境等因素做出決定，預計9月底完成建置，系統測試完成即正式執法上路。

警方表示，12處建置路口多功能交通違規科技執法設備，儀器系統既能自動辨識違規闖紅燈、超速之外，還能抓出影響主線車流的違規行為。

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例如，直行車占用左轉專用車道、左轉車占用直行專用車道、跨越雙白線等違規行為，簡單來說就是影像執法，且可同時抓出多項違規行為，跟目前單一抓超速或闖紅燈拍照不同。

12處地點和肇事原因如下：

1、彰化市中正路2段與中華路口（未依號誌指示、機車未依兩段式左轉、跨越雙白實線）。

2、彰化市新平路與環河路口（超速、闖紅燈、未依號誌指示）

3、員林市萬年路與靜修路口（超速、闖紅燈）

4、花壇鄉東外環路與灣福路口（超速、闖紅燈）

5、伸港鄉濱海路與工一路口（跨越雙黃實線）

6、和美鎮美港公路與彰新路6段路口（超速、闖紅燈）

7、埔心鄉中正路1段與武聖路口（超速、闖紅燈）

8、永靖鄉東彰路7段與湳底路口（超速、闖紅燈）

9、社頭鄉員集路與崙饒路口（闖紅燈、跨越雙黃實線）

10、福興鄉臨海路與福正路口（闖紅燈、機車未依兩段式左轉）

11、社頭鄉中山路1段與和平三路口（闖紅燈、未禮讓行人）

12、秀水鄉彰鹿路與民意街口（超速、闖紅燈）

科技執法設備不同於一般認知的單一取締功能，例如測速照相，就只能抓違規超速的單一項目。（記者張聰秋攝）

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