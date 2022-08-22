載廢棄物偷倒卻翻車 花錢找人頂罪被查出

水里鄉河川地連3天被偷倒廢棄物，第三次車子翻覆，司機還棄車逃逸，後找人頂罪，都被檢方查出，兩人均被判刑或判拘役，且酬金全部沒收。（資料照）

2022/08/22 11:52

〔記者陳鳳麗／南投報導〕開營業曳引車的秦姓司機，收4萬元酬金從新竹縣載運建築廢料等廢棄物，到南投縣水里鄉玉峰村砂石車便道的水里、鹿谷交界河川地傾倒，傾倒時因重心不穩車子翻覆，棄車逃逸，後來花5萬元找葉姓男子頂替，秦男還陪葉男去自首，南投檢方比對車行紀錄等資料，發現葉男運送和傾倒時均未在場，反倒是秦男的資料吻合。秦男被南投地院依非法清理廢棄物罪名，判刑1年4月；葉男被依頂替罪名，判處拘役30日。

判決書指出，秦姓男子是在去年3月1日起，在新竹縣西濱快速公路附近之不詳地點，向姓名不詳的男子年籍不詳之成年男子收取4萬元，載運事業活動產生的一般性垃圾及土木或建築廢棄物混合物，運抵南投縣水里鄉玉峰村砂石車便道的屬水里與鹿谷交界的河川地，秦男在3月1日、4日、5日都在深夜或凌晨運抵傾倒，共載運3趟，第3趟在傾倒時重心不穩而車子翻覆，他擔心東窗事發，於是棄車逃逸。隔日上午警方會同南投縣環保局扣下該部車。

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由於營業用曳引車是生財工具，秦男異想天開地花5萬元，找其友人葉姓男子幫他頂罪，去年3月7日晚間快9點，他陪葉男到里分駐所自首，葉男供稱他就是傾倒廢棄物並棄車的駕駛。

警方製作筆錄後將葉男移送南投地檢署偵辦，南投檢方偵查時發現怪怪的，經比對車行紀錄、手機雙向通聯紀錄及上網基地台位址，發現葉男在傾倒廢棄物時並未在場，後來進一步追查陪同自首的秦男資料，反倒是他的一切吻合，兩人後來才坦承一個花錢找人頂罪，一個為賺錢來冒名頂替。

南投地院法官近日將秦男依非法清理廢棄物罪名，判刑1年4月，且其收取的4萬元酬金沒收；替朋友頂罪的葉男，被依頂替罪名，判處拘役30日，收取的5萬元酬金也一樣沒收。

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