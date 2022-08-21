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    台中行車糾紛急停攔車 男子反被毆傷、鋁棒砸車

    台中蔡姓男子不爽被嗆聲攔車，結果不但被打傷送醫，整輛車前後擋風玻璃也被鋁棒砸破。（記者陳建志翻攝）

    台中蔡姓男子不爽被嗆聲攔車，結果不但被打傷送醫，整輛車前後擋風玻璃也被鋁棒砸破。（記者陳建志翻攝）

    2022/08/21 21:03

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市21歲蔡姓男子今天下午1點多駕車行經太平區新平路時，因前方19歲洪姓駕駛突然煞車，險些撞上，他不爽按了一下喇叭，被洪男回嗆「叭三小」，蔡男不滿被挑釁，加速超車後急停攔下對方車輛，雙方爆發口角；洪男和車上22歲鄧姓友人下車徒手圍毆蔡男，還拿車上鋁棒猛砸蔡男車子的前、後擋風玻璃，警方快打部隊獲報到場，將打人的洪男和鄧男依傷害、毀損移送法辦。

    台中市警局太平分局今天下午1點55分左右接獲民眾報案，表示太平祥順路1段有民眾打架，並拿鋁棒砸車，獲報後立刻啟動快打部隊，多組警網趕抵現場時，現場已無人打架，只剩雙方在互嗆，警方將打人、砸車的洪男（19歲）、鄧男（22歲），還有被打的蔡男（21歲）都帶回派出所，蔡男因頭部、全身多處擦挫傷，隨後由救護車送醫治療。

    警方調查後發現，今天下午1點多，蔡男駕車載洪姓女友（19歲）行經太平區新平路時，前方由洪男（19歲）駕駛的汽車因不明原因急煞車，後方蔡男車子差點撞上，因此按喇叭表達不滿，洪男則回嗆「叭三小」，洪男行經溪洲橋後左轉祥順路1段，蔡男不爽被嗆，尾隨加速超車後將車急停在洪男車子的前方。

    洪男和車上的鄧男不爽蔡男的舉動，兩人下車和蔡男發生口角，並出手圍毆蔡男，蔡男寡不敵眾，頭部和全身多處擦挫傷，火氣全上來的洪男和鄧男，隨後並到車上拿出鋁棒，朝蔡男車子的前、後擋風玻璃猛砸，將擋風玻璃都打爛。

    警方訊後將洪男和鄧男依毀損、傷害罪嫌移送法辦，蔡男則因在車道驟停，涉嫌危險駕駛，將依道路交通管理處罰條例第43條第3項製單舉發。

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