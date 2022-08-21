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    檢舉達人冒同事身分檢舉113件違規 被判有罪還不得緩刑

    林姓檢舉達人擔心個資外洩恐遭報復，竟利用鄭姓同事身分狂檢舉113件違規，桃園地院法官各判處林男3月徒刑，共應執行2年6月，如易科罰金以每日1000元折算。（記者鄭淑婷攝）

    林姓檢舉達人擔心個資外洩恐遭報復，竟利用鄭姓同事身分狂檢舉113件違規，桃園地院法官各判處林男3月徒刑，共應執行2年6月，如易科罰金以每日1000元折算。（記者鄭淑婷攝）

    2022/08/21 15:56

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市林姓檢舉達人，擔心個資外洩遭報復，竟冒用鄭姓同事身分檢舉113件違規，警方電詢鄭男查證時，才揪出林男冒名檢舉行為，因113件違規分別在26天檢舉，桃園地院法官依26個行使偽造準私文書罪各判處林男3月徒刑，共應執行2年6月，如易科罰金以每日1000元折算，且不予緩刑宣告。

    林男曾因協助鄭男處理房屋事務，因而得知鄭男個資，而林男常以車內行車紀錄器拍得的畫面檢舉交通違規，他擔心個資外洩，會遭到被檢舉人報復，遂冒用鄭男身分，於2021年5月12日起至2021年8月2日止，總計向警方檢舉113件違規，違規項目包括闖紅燈、未打或未全程打方向燈、違規停車、左轉專用道違規右轉、直行車專用道違規右轉、跨越雙黃實線、跨越雙白實線、汽車紅燈佔據機車停等區等，最高1天內就檢舉了16件，堪稱「檢舉達人」。

    後來因警方聯繫鄭男查證檢舉事項，鄭男一頭霧水，警方才循線追出林男冒名檢舉行為，林男坦承不諱。

    法官審酌林男冒用名義檢舉之行為，足以損害鄭男個資自主性及警察機關對交通檢舉事件管理的正確性，且次數非少，嚴重破壞文書公共信用，殊值非難，復考量林男犯後坦承，有意與鄭男和解但未獲原諒，以及所生損害等理由，依26個行使偽造準私文書罪各判處林男3月徒刑，共應執行2年6月，如易科罰金以每日1000元折算。

    法官也於判決中指出，林男及其辯護人均有請求宣告緩刑，但本案不為緩刑宣告的理由，在於林男僅為避免自身個資洩漏而遭報復，即罔顧他人權益，且冒名檢舉交通違規次數甚多，足認其法治觀念薄弱，若再諭知緩刑，難認能使他心生警惕、確保不會再犯，因此有執行刑罰的必要，且林男至今尚未與鄭男和解、賠償損失，認為林男、辯護人主張無據。

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