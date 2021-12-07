防檢舉魔人消耗警力 道交條例三讀修正限縮可檢舉項目

立法院院會今三讀通過「道路交通管理處罰條例修正案」，限縮民眾可檢舉項目，明列46種違規樣貌。（資料照）

2021/12/07 12:18

三讀條文明列開放民眾檢舉的46項目

〔記者謝君臨／台北報導〕隨著智慧型手機、行車記錄器日益普及，民眾檢舉交通違規案件數不斷增加，造成警力不堪負荷。立法院院會今三讀通過「道路交通管理處罰條例修正案」，限縮民眾可檢舉項目，明列46種違規樣貌，包括特定處違規停車、未戴安全帽、開車或騎車手持行動電話、違規超車、闖紅燈、併排停車、占用身障車位等。至於一般紅黃線違停，在未嚴重影響交通安全秩序情況下，未列其中。

「道路交通管理處罰條例」第7條之1原規定，有違反條例的行為，民眾得敘明違規事實或檢具違規證據資料，向公路主管或警察機關檢舉，經查證屬實者，應即舉發。

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三讀條文明列開放民眾檢舉的46個項目；動態違規方面，對交通安全危害性較高，且警察不易實施稽查取締者，包括駕駛人未戴安全帽、點燃香菸駕駛，在高、快速公路不當行駛及裝載，駕駛人有蛇行等危險駕駛行為，違規超車、迴車，闖紅燈、闖平交道等行為。

靜態違規方面，限縮於在路口、行人穿越道、人行道等嚴重影響交通安全與秩序的違規停車；包括在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內、消防車出入口5公尺內等特定地點的違規停車，併排停車，占用身障停車格等。

民眾連續檢舉部分，違規時間相隔6分鐘以上，或行駛經過一個路口以上，才可以檢舉同一違規行為。此外，公路主管機關或警察機關對於民眾檢舉案，經查證屬實，應即舉發，但行為終了日起逾7日之檢舉，不予舉發。

交通部路政司長陳文瑞日前表示，因智慧型手機與行車紀錄器普及，民眾檢舉案件爆量，甚至出現特定跟拍的連續性、惡意性、報復性檢舉而產生民怨。據統計，民眾檢舉案件數量從2016年153萬件，到2020年暴增為598萬件，成長近4倍。去年經民眾檢舉後舉發總計有440萬件，占整體舉發件數1/3。

交通部長王國材日前表示，規範民眾檢舉為正面表列的46項，以避免太氾濫、警方處理辛苦，但並不意味其他違規不能處理，民眾還是可以請警方協助。

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