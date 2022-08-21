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    情侶被騙柬埔寨遭囚 檢警逮2人蛇成員羈押獲准

    宜蘭一對情侶被騙到柬埔寨，基隆地檢署指揮警方馬不停蹄追緝人蛇集團，連日來已羈押2名人蛇集團成員，並擴大追緝在逃人蛇集團共犯。（記者林嘉東攝）

    宜蘭一對情侶被騙到柬埔寨，基隆地檢署指揮警方馬不停蹄追緝人蛇集團，連日來已羈押2名人蛇集團成員，並擴大追緝在逃人蛇集團共犯。（記者林嘉東攝）

    2022/08/21 06:30

    首次上稿 08/20 23:30
    更新時間 08/21 06:30

    〔記者林嘉東／基隆報導〕「救救我的女兒！」基隆檢警18日獲報，一對情侶被騙到柬埔寨打工，反遭囚禁，人蛇集團透過被害人臉書傳勒贖訊息，恐嚇家人若不交付6萬美金（折合約180萬台幣）贖款，就要強摘2人腎臟。檢警馬不停蹄，連日來逮到2名人蛇成員，羈押禁見，溯源緝在逃人蛇集團共犯，並設法拯救遭囚禁情侶。

    宜蘭警方18日獲報，住在礁溪的陳姓男子與廖姓女子情侶檔被騙到柬埔寨打工，沒打到工，卻反遭人蛇集團囚禁。

    廖女家人沒多久接獲人蛇集團勒贖訊息，人蛇集團透過廖女臉書傳來訊息，恐嚇廖女家人交付6萬美金（折合約180萬台幣）贖款，若不交付6萬美金贖款，就要強摘2人腎臟。

    案經警方追查，2人是被一輛休旅車載到桃園機場搭機離境，陳姓車主住在基隆市暖暖區。

    基隆市警三分局獲報後，火速向基隆地檢署緊急搜索票，當天先至暖暖區逮到載2人到機場搭機的陳姓車主，追出陳不僅載2人去搭機，還免費替2人買機票、辦護照。

    檢警隔日再循線逮到指使陳開車載2人去桃園機場搭機的另名人蛇集團成員A男。未料，A男落網後卻反咬，他受陳男委託，介紹廖女、陳男等人頭給綽號「陳○」的男子，再由「陳○」安排2人前往柬埔寨從事詐騙機房接電話工作。

    據指出，陳、A男分別有毒品、殺人未遂等多項前科，但2人並無幫派背景；落網的陳男坦承從中獲取10餘萬元報酬，A男則辯稱，未從中獲取任何報酬。

    案經檢察官黃佳權複訊後，以陳、A男2人涉犯人口販運重罪，且有逃亡、串證之虞，18、19日接連2天向法院聲押禁見2人獲准後，追查在逃「陳○」行蹤。

    檢警除設法拯救遭囚禁在柬埔寨的廖女、陳男這對情侶外，將持續追查「陳○」等人蛇在逃共犯，並擴大溯源追捕在逃人蛇集團共犯與幕後首腦。

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