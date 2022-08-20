父憂「荷官兒」去柬埔寨被騙 聯絡完衝警局報案「比較安心」

國人遭拐騙到柬埔寨案件頻傳，警方在機場宣導、勸阻。（資料照）

2022/08/20 22:34

〔記者王捷／台南報導〕國人遭拐騙到柬埔寨案件頻傳，台南陳姓男子的兒子剛好就在柬埔寨當荷官，已經去了快半年，期間有保持聯絡，也確認平安，但是最近媒體不斷報導，警方也到陳家宣導，陳男昨晚（19日）與兒子透過LINE聊天，還是覺得有去找警方報案心理比較安心，警方建議如果有疑慮都可以向警方通報。

據了解，陳男兒子25歲，今年3月出境到柬埔寨，當時跟家人說要去當荷官。他平常沒有跟陳男一起住，去了柬埔寨有跟家人連絡。8月初，警方從出入境資料得知陳男兒子去柬埔寨，到陳家宣導，新聞也一直報導國人被騙去柬埔寨，陳男很驚恐，擔心兒子可能遭誘騙。

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陳男昨晚傳訊息給兒子，兒子有回，但他越想越不對，一直猜測「回訊息的是不是兒子？」陳他擔心到受不了，今天凌晨向台南警方報案，警方也謹慎地立刻聯絡刑事局，1小時內完成通報。而陳男報完案才比較放心，但沒有提出告訴。

警方提醒有家人在柬埔寨的民眾，應該隨時跟家人保持聯絡，記下家人在何處工作、居住的地點，如果有遭受傷害的疑慮，可以向警方報案，警方會把資料傳給刑事局與外交部。

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