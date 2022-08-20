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    柬埔寨稱逮捕台籍人口販運犯 外交部：力爭遣送回台受審

    柬埔寨稱逮捕來自中國跟台灣數百名涉嫌人口販運的嫌犯，我外交部爭取遣送回台受審。（記者楊丞彧攝）

    柬埔寨稱逮捕來自中國跟台灣數百名涉嫌人口販運的嫌犯，我外交部爭取遣送回台受審。（記者楊丞彧攝）

    2022/08/20 21:16

    〔記者楊丞彧／台北報導〕媒體報導，柬埔寨內政部稱已逮捕數百名來自中國和台灣涉嫌人口販運的嫌犯。對此，外交部副發言人崔靜麟今（20）日回應，一旦有我國人遭柬埔寨當局逮捕，會設法向柬埔寨政府爭取依據「國籍遣返原則」將我國籍犯嫌遣送回台受審。

    崔靜麟指出，面對近來大幅增加的國人遭誘騙並受困柬埔寨案件，外交部及我國相關駐處經與內政部警政署及移民署通力合作下，已陸續順利營救及協助多位國人安全返國，並由檢調單位進行後續調查。

    崔靜麟提到，自今年初以來，包含我國以及來自馬來西亞、印尼、越南、泰國等國民眾遭誘騙至柬埔寨的人口販運案件層出不窮，美國國務院並在本年7月19日發布的「2022年度人口販運報告」中，將柬埔寨從第二級觀察名單下調至最低的第三級，重傷柬埔寨國家形象。對此，柬埔寨當局已勒令嚴加掃蕩犯罪集團，並陸續逮捕涉案犯嫌。

    崔靜麟表示，外交部已責成駐胡志明市辦事處持續強化與柬埔寨警政及司法機關的聯繫，一旦有我國人遭柬埔寨當局逮捕，務必設法向柬埔寨政府爭取依據「國籍遣返原則」將我國籍犯嫌遣送回台受審。

    崔靜麟強調，外交部將持續加強與法務部、內政部警政署及移民署的協調合作，將涉案國人遣送回台，由我國司法機關進行後續偵辦及審理。

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