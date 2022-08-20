詐領助理費判刑4年4月 國民黨竹市議員顏政德延長境管8個月

國民黨新竹市議員顏政德被控詐領助理費。（資料照）

2022/08/20 16:38

〔記者吳政峰／台北報導〕國民黨新竹市議員顏政德，被控利用姪媳當人頭詐領助理費，一審新竹地院依違反貪污治罪條例判他4年4月徒刑，褫奪公權4年，併科罰金48萬元，全案在二、三審之間來回，尚未終結，高等法院更一審日前裁定他延長限制出境、出海8月。

高院指出，顏政德涉犯貪污罪，犯罪嫌疑重大，經原審判刑4年4月，褫奪公權4年，併科罰金48萬元，衡酌趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰的基本人性，顏政德面臨本案訴追，有因較重刑責而有滯留海外未歸的可能性。顏政德因擔任新竹市議員而涉本案，與一般人相比，有較強的出境後滯留不歸之動機及能力，足認其有逃亡之虞，具有刑事訴訟法第的限制出境、出海事由。

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高院參酌我國司法實務經驗，被告原於偵審程序遵期到庭，且國內尚有家人，並有固定住居所、形式上無外國國籍及資產的情況下，卻不顧國內事業、財產及親人，而棄保潛逃出境，或藉親屬、友人資助等各種方式逃匿在外，致案件無法續行或執行的情事，仍不勝枚舉，故無論顏政德是否有固定住、居所，或家庭重心是否在台灣，均難以撼動逃亡可能性。

高院指出，本案雖經辯論終結，定9月29日宣判，惟尚未經判決確定，基於國家司法權施行的公益考量、顏政德居住及遷徙自由權受限制的程度，審酌本案情節與所犯罪名，為防止顏政德出境出海後故意不入境接受審理或執行，基於保全刑事追訴、執行、確保審判程序順利進行的目的，仍有繼續對境管的被告的必要，故裁定自8月25日起延長限制出境、出海8月。

一審判決認定，依規定新竹市議員可以聘任2到4位助理，顏政德透過姪子居中安排，找來擔任某商務旅館櫃檯人員的姪媳做為人頭，自2015年9月到2016年1月間，向議會申請助理費。姪媳將公費助理帳戶的提款卡與密碼轉交給顏政德自行提款花用，共詐得17萬5000元。

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