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    彰縣警局15名中高階警官調動 有人升官有人「暗降」

    彰化縣警局今天發布15名中、高階警官調動人事令，24日上任。 （記者湯世名攝）

    彰化縣警局今天發布15名中、高階警官調動人事令，24日上任。 （記者湯世名攝）

    2022/06/21 17:18

    〔記者湯世名／彰化報導〕確定了！彰化縣警局今天發布15名中、高階警官調動人事令，24日上任，其中最受矚目的是交通隊長林世明調任訓練科長，遺缺由鹿港分局副分局長林神改接任，另外，年底大選將近，北斗分局副分局長陳桂彬則調陞占選舉重要職位的保安科長一職，不過，名單中也有部分人員看似平調，實則「暗降」，堪稱幾家歡樂幾家愁。

    有鑑於縣警局訓練科長、民防管制中心主任退休後職缺及相關副分局長、副（大）隊長、分局組長、主任等職務調整，經局長吳坤旭邀集兩位副局長、主任秘書、督察長及人事室主任等共同開會檢討。經與會人員參酌請調意願，依職期、地區、經歷等遷調原則及相關人員的品德操守、學識能力，通盤檢討適任人員，今天發布15名中、高階警官調動人事令。

    調動名單，保安科長簡仁照調任民防管制中心主任；交通警察隊長林世明調任訓練科長；鹿港分局副分局長林神改調陞交通警察隊長；北斗分局副分局長陳桂彬調陞保安科長；刑事警察大隊副大隊長曾進忠調任少年警察隊副隊長；少年警察隊副隊長楊昭賢調任刑事警察大隊副大隊長；鹿港分局副分局長洪威麟調任田中分局副分局長；田中分局副分局長蔡肇駿調任鹿港分局副分局長；婦幼警察隊副隊長許秀枝調任鹿港分局副分局長；和美分局第二組組長高進源調陞北斗分局副分局長；北斗分局第五組組長劉晃聞調陞婦幼警察隊副隊長；田中分局第二組組長陳憲曜調任和美分局第二組組長；督察科督察員王振卿調任田中分局第二組組長；和美分局伸港分駐所警務員兼所長鐘健行調任田中分局勤務指揮中心主任；北斗分局第五組警務員王郁詩調任北斗分局第五組組長。

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