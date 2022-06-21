「憲法訴訟」新制上路近半年 案量驟增1倍、9成不受理

憲法法庭書記廳廳長許辰舟表示，新制上路後案量增加將近1倍，9成不受理。（記者吳政峰翻攝）

2022/06/21 12:37

〔記者吳政峰／台北報導〕「憲法訴訟法」新制今年1月4日施行，至今將近半年，憲法法庭書記廳廳長許辰舟21日表示，新制上路後案量驟增1倍，其中9成不受理，整體而言運作穩健順暢，將持續蒐集實務上遇到的問題，適時研議修法以優化。

許辰舟統計，新制施行至5月底止，憲法法庭新收聲請案件計492件，每月平均新收98.4件；相較於舊制的大法官會議時期（2017年至2021年近5年）每月平均新收50件，成長約近1倍，其中以法規範及裁判憲法審查案件類型483件最多；如以聲請人的類型觀察，則人民聲請、法院聲請及立法委員聲請件數各占97.52%、2.28%、0.2%；地方自治保障案件2件，統一解釋法律及命令案件3件。

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許辰舟指出，憲法法庭公告今年言詞辯論庭期表，預定進行11次言詞辯論，目前已開庭進行6次；相較1993年至2021年舊制的23次，言辯比例增加。而新制（只要過半通過即可）下的裁判，仍獲3分之2以上大法官支持。

而新制憲法法庭審理案件總計終結275件，以裁定不受理件數占90.55%最多，案件受理比例為6.74%，與舊制的案件受理比例7.51%，尚有差距。惟因統計區間較短，尚待觀察其趨勢。新制為加速審理程序，得由審查庭3位大法官一致決作出不受理裁定，經15位大法官做成不受理計12件，由審查庭做成共237件。

許辰舟指出，新制最主要的改變，就是大法官審理組織法庭化、審理程序訴訟化、審理結果裁判化；新制同時增加人民參與憲法訴訟程序的機會，審查程序更加公開透明；此外，新制將憲法訴訟案件類型化，法院的確定終局裁判也成為大法官憲法審查的客體，對於基本權的保障更加充足周密。

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