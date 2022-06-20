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    屏東百年「蔡家古厝」被拆 女地主改免囚繳罰金100萬

    里港百年「蔡家古厝」被拆案，高雄高分院改判女地主徒刑6月。（資料照）

    里港百年「蔡家古厝」被拆案，高雄高分院改判女地主徒刑6月。（資料照）

    2022/06/20 22:21

    〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東縣知名里港鄉百年三合院「蔡家古厝」被拆案，陳姓女地主依被地院依文化資產保存法判刑1年，高雄高分院審酌她改口認罪，並與部分被害人和解，改判徒刑6月，得易科罰金，但併科罰金100萬元，仍可上訴。

    據了解，里港蔡家古厝建於1903年，由蔡家子孫多人共同持有，但因債務等問題，先後經過法院查封法拍及持有人分割，其中部分土地產權，被陳姓女子取得後，她於2017年訴請蔡家子孫拆除部分古庴，返還她持有的土地。

    兩造訴訟過程中，蔡家人向屏東縣政府申請「蔡家古厝」為古蹟，經縣府開會核准通過後，在2018年9月列為暫定古蹟，屏東地院也於同年12月底，判決陳婦敗訴，因而引起她不滿。

    不料，同月31日凌晨3點，古宅左、右廂房突然遭到怪手強行拆除，蔡家子孫見百年古厝嚴重毀損，憤而對涉嫌僱工拆屋的陳女提告，陳女應訊時則否認僱工拆除古厝。

    屏東地院開庭調查後，認定陳女雇工毀損古蹟，依違反文化資產保存法，判處有期徒刑1年，她不服上訴高雄高分院，合議庭法官審酌她改口認罪，並與部分被害人達成和解，雖然改判6月不用關，如易科罰金以1000折算1日，但併科罰金100萬元。

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