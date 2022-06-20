宜蘭伯朗大道隨機殺人案嫌犯 警建請檢方聲押禁見

宜蘭伯朗大道附近隨機殺人案，劉嫌（右）今天被依殺人未遂罪移送宜蘭地檢署偵辦。（資料照）

2022/06/20 18:58

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉三奇美徑（宜蘭版伯朗大道）附近地區，18日晚間驚傳機車男持美工刀隨機殺人案，有2人遭割頸送醫，警方查出43歲劉姓男子涉有重嫌，今天下午依殺人未遂罪移送法辦，擔心劉男再犯傷及無辜，建請檢察官聲押禁見。

18日晚間9點多，持刀隨機殺人的機車男，先在國5側車道與冬山鄉成興路口，拿美工刀割傷41歲蔡姓男騎士頸部後逃逸，過了10分鐘，再轉往龍德工業區旁的蘇澳鎮隆恩路，撞見正在散步的65歲余姓男子，持刀在他脖子劃出10多公分傷口，所幸2人傷勢均無大礙。

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警方過濾監視畫面以車追人，查出劉男涉案，昨晚帶回蘇澳警分局偵訊，被問到是否持刀隨機殺人？他回答「沒印象」、「忘了」，供詞避重就輕。

劉男住在案發地點不遠處的蘇澳鎮龍德里，有毒品與竊盜前科，屬於地方上治安顧慮人口，警方根據被害人說詞與事證，認定他涉嫌重大，但劉男警訊時未坦承犯案。

劉男涉嫌隨機殺人，讓各界聯想起冬山鄉成興路2005年也曾發生持刀隨機殺人案，造成1死2傷，兇手至今逍遙法外，辦案人員透露，目前無證據顯示17年前陳年舊案與劉男有關，不過，仍會蒐集相關跡證擴大偵辦。

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警方起出劉嫌犯案時穿著的衣物。（圖由警方提供）

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