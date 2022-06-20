6旬男裸身騎機車上路引驚呼 警查：有失智症已送醫

一名六十多歲的失智阿伯，裸身騎機車上路，被民眾拍下人車身影、驚呼「這人有問題嗎？」（取自網路）

2022/06/20 19:24

〔記者王俊忠／台南報導〕1名60多歲阿伯，於6月19日上午裸身騎機車途經台南市安南區北安路段，被網友拍下裸背影像、驚呼說「此男沒穿衣服騎機車，有問題嗎？」南市警三分局表示，經查此男患有失智症，19日上午10點多在安定區被人發現全裸站在路旁，警方到場帶回警所、當天下午協助送回台南住家。

19日下午，全裸阿伯被警方協助送回家後，其家人發現阿伯騎乘的機車不見了，請警方幫忙協尋；且阿伯在返家後身體出現狀況、有口吐白沫情形，已由救護車送醫治療。

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家屬告訴警方，阿伯已有60多歲，患有失智症、就醫治療中，目前沒有工作，平日有時白天下午會騎機車外出、隔天上午就會回家，因為阿伯常保持這種活動模式，家人習以為常，但阿伯全裸騎機車外出倒是頭一遭。

警方調查，6月18日（週六）下午阿伯同樣騎機車出門，但到19日（週日）上午卻不見阿伯回家，家人正納悶、想找人時，當天上午10點多，有人在台南安定區發現阿伯人全裸站在路旁，善化分局警方獲報後前往將阿伯帶回警所，並在19日下午協助送阿伯回家。

對於阿伯患有失智症、出現裸身騎機車上路的情況，南市三分局警方請其家人多留意、約束阿伯，避免再發生類似情形；至於阿伯裸身騎機車上街是否涉及刑法妨害風化或是社維法違反善良風俗的規定，因阿伯還就醫住院中，警方會待他病情好轉、進一步依法查處。

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