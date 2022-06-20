解送途中脫逃17歲少年3天落網 幫他脫逃的親戚朋友們全都慘了

涉嫌裝乖卻趁解送至新北地檢署時脫逃的17歲陳姓少年通緝犯（右），16日接獲友人消息打包行李後，搭上火車往南部至親家逃逸。（記者陳恩惠翻攝）

2022/06/20 09:40

〔記者陳恩惠／桃園報導〕新北市17歲陳姓少年因殺人未遂案未出庭遭法官發布通緝，本月15日到桃園尋友聊天時，遇警盤查逮捕，當晚解送新北地院下車時趁機脫逃，案經桃市桃園警分局組成專案小組追查68小時，昨天下午在台南親友住處逮回他，陳姓少年再度落網時坦承「我擔心要被關啊！」，讓經常打架鬧事的他，再加一條脫逃罪，至於協助他由脫逃的親戚朋友們，桃園警方也將一一傳喚到案，依藏匿人犯罪嫌函送法辦。

桃園警方表示，陳姓少年雖然有過保護管束等經驗，仍繼續打架滋事、逞兇鬥狠，去年在新北市一場群聚鬥毆事件中，被告涉犯殺人未遂罪，地院法官調查時，陳姓少年卻未按時出庭，因此遭新北地方法院少年法庭發布通緝令；本月15日他與女友到桃園尋友時，一夥人在大有梯田公園群聚閒聊，遭巡邏警盤查身分查獲。

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桃園警方說，陳姓少年藉著在地、熟悉周遭地形的地利之便，於解送新北地方法院少年法庭時，竟趁警車剛停下、開啟中控鎖瞬間，趁隙衝下車鑽到附近巷弄脫逃，原本躲回女友家，但在接獲友人通知「桃園警察在找你」消息，第2天上午搭火車往南部逃逸。

桃園警方循線得知相關資訊後，協請鐵路警察局高雄分局及台南市警局新營分局幫忙查閱嫌犯逃逸軌跡，通力合作於昨（19）日下午3時，前往台南市東山區親友家中，將睡夢中的陳嫌緝捕到案，全案依殺人未遂通緝、脫逃罪嫌分別偵處，同時也持續追究嫌犯友人協助藏匿的相關刑責。

陳姓少年通緝犯（中）由於擔心被關，卻趁解送時脫逃，昨天下午在台南逮回他。（記者陳恩惠翻攝）

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