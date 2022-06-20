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    闖紅燈飆罵警察被上手銬腳鐐…屏東警局判賠2萬元撫慰金

    　陳男闖紅燈與警衝突，刑事判罪定讞，民事求償卻獲勝，案由高雄高分院審理。 （記者鮑建信攝）

    　陳男闖紅燈與警衝突，刑事判罪定讞，民事求償卻獲勝，案由高雄高分院審理。 （記者鮑建信攝）

    2022/06/20 07:05

    〔記者鮑建信／高雄報導〕陳姓男子闖紅燈與員警起衝突，涉嫌持手機近距離錄影蒐證，並涉嫌飆罵「流氓」，被高雄高分院依妨害公務罪判刑4月定讞，但警員將他帶回派出所上腳鐐，也被地院認定執法過當，判決屏東縣警察局賠償2萬精神撫慰金，案由2審審理中，頗為罕見。

    據了解，2019年10月5日下午2點多，陳男騎機車途經屏東市復興、光復路交岔路口，因闖紅燈為警攔查，他認為違規執法，為維護自身權益，而以手機攝錄影蒐證，雙方發生爭執，陳並涉嫌辱罵警員「流氓」，被依現行犯當場逮捕，帶回屏東分局民族派出所。

    陳男指出，他被警員以單膝壓背、壓頸方式壓制後上手銬，已逾越逮捕現行犯時之必要程度。又說，留置派出所期間，情緒並未失控暴怒，並配合偵辦過程，而無逃脫行為，警員卻使用手銬、腳鐐限制其人身自由，導致手腳受傷，要求國賠精神撫慰金和醫藥費等共60萬元。

    被告屏東縣警局指出，陳以近距離拍攝警員，已侵害其人格權，逾越維護其權益所必要，經勸導後仍持續拍攝，故警員口頭及揮手制止，並未侵害其自由。此外，逮捕過程均合乎規定，並無不法。

    屏東地院開庭調查後，僅認為陳被留置派出所，情緒趨平穩，也無拒捕或脫逃的客觀行為，警員卻上腳鐐，認定違反比例原則有過失，並審酌陳犯案過程和職業等情形，只需賠償2萬元精神撫慰金，案由高雄高分院審理中。

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