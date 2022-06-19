網稱「高雄警察缺業績」 警公布密錄器畫面「未停讓行人」開單

苓雅警方公布員警執勤密錄畫面，當時有民眾牽著孩童正在穿越斑馬線。（圖警方提供）

2022/06/19 21:12

〔記者方志賢／高雄報導〕苓雅區警方昨下午3時許在武廟路、心正路口發現1部機車及1部自小貨車未停讓斑馬線上行人，趨前攔查並開單舉發，事後有網友在臉書發文「高雄警察缺業績了喔！」警方今晚公布員警執勤密錄畫面，指網友的貼文疑刻意模糊誤導之嫌，認定員警依法告發取締，並無違誤。

網友今下午在臉書社團「高雄大小事」發文指「高雄警察缺業績了喔！」表示這是沒有紅綠燈的路口，在高雄市苓雅區武廟路與心正路口，「朋友給的照片，請高雄冰友們大家小心荷包縮水喔！」網友的發文也引發熱議。

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遭影射的苓雅警分局福德所黃姓警員隨後在同一臉書社團發文澄清回應，「還記得去年12月行人一家四口遭酒駕撞擊導致家庭支離破碎的新聞嗎？當時的畫面對我而言是非常震驚的」。

黃姓員警說，除了那可惡的酒駕犯之外，他認為無人停讓走在行穿線上的行人，導致行人一直在路口內無法前行，亦是造成此嚴重車禍的原因之一，因此他自去年起便有加強取締未讓行人之力度，藉以教育違規人應遵守停讓行人之規定。

苓雅警分局晚間公布員警執勤密錄畫面，福德所長林楓凱也表示，網友的貼文僅張貼心正路一側未劃設斑馬線照片，而忽略其違規路段（武廟路）有劃設行人穿越道（斑馬線）之事實，疑有刻意模糊誤導之嫌。

苓雅警方表示，員警發現違規情事，依法告發取締，並無違誤，該分局全力支持力挺同仁依法執勤、勇於執法，並作為同仁嚴正執法後盾。

警方表示，依據道路交通安全規則第103條，駕駛人行經行人穿越道均應減速慢行，且應暫停讓行人先行；另道路交通管理處罰條例第44條第2項規定：汽車駕駛人，駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處1200元以上、3600元以下罰鍰。

苓雅警方呼籲用路人應遵守交通規則，也將於轄內各路段加強交通稽查，針對各類惡性交通違規行為予以取締告發，以維護市民交通安全。

苓雅警方公布員警執勤密錄畫面，當時有民眾牽著孩童正在穿越斑馬線，1部機車及1部自小貨車未停讓斑馬線上行人。（圖警方提供）

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