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    罕見！1分鐘內連碰兩車釀1傷 劣駕駛「撞後不理」下場曝

    開車林男與機車碰撞後肇逃，因此造成機車騎士受傷。（民眾提供）

    開車林男與機車碰撞後肇逃，因此造成機車騎士受傷。（民眾提供）

    2022/06/19 10:04

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓男子15日開車途中，一分鐘內在北區連續與汽機車各一輛發生碰撞，還造成機車騎士因此受傷，未料他「撞後不理」隨即落跑，警方獲報展開追查隔天就將人查緝到案，而林男肇逃行為除須承擔刑事還須負擔民事賠償責任，得不償失。

    台中市北區中清路段，當天上午8時許連續發生兩起肇逃案件，經積極調閱周邊監視器，還原車禍經過，比對出為同一車輛所為，經查該車於健行路右轉中清路時，先與同向直行機車發生碰撞，造成81歲邱姓機車騎士因此頭部受傷送醫，未料分鐘後，該車又在中清路與26歲盧男駕駛的自小客碰撞，但均未依規定處置即離去。

    對於肇逃案件極為重視的轄區第二分局，立即統合警力全力查緝，查出肇逃駕駛是35歲的林姓男子，進一步根據其車行軌跡，隔天在他準備到工地上班前查緝到案，訊後全案依肇事逃逸、過失傷害罪嫌送辦；分局長陳家銘強調，事故發生後當事人沒有自行研判肇事責任的權利，即使無任何肇責也應救護傷患及報警處理。

    否則撞人後致人死、傷而逃逸，可處1年以上7年以下有期徒刑，無人傷亡的肇逃財損案件則依據道路交通管理處罰條例第62條規定，除罰鍰1000至3000元外，還要吊扣駕照1至3個月，民眾切勿心存僥倖，另提醒民眾，發生交通事故車輛毀損輕微而無人傷亡之交通事故，初步處理5步驟為「放置故障標誌」、「拍攝全景、含標線」、「拍攝碰撞點、車損部位」、「儘速將車移至安全地點」和「拍攝及移車全程注意安全」，再報警處理。

    救護車趕抵將受傷騎士送醫。（民眾提供）

    救護車趕抵將受傷騎士送醫。（民眾提供）

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