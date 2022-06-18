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    罰單開太多被調職！台中警又「開一整條路」嗆居民「討卡爹賽」

    施嘉承上月被調職（左二），時代力量中市黨部聲援。（時代力量台中黨部提供）

    施嘉承上月被調職（左二），時代力量中市黨部聲援。（時代力量台中黨部提供）

    2022/06/18 10:45

    〔記者張瑞楨／台中報導〕原任職於台中市第五分局水湳派出所的警員施嘉承，被市警局以濫告所長貪污，以及常於夜間跑到住戶騎樓開罰單，一個月開出逾300張違規停車罰單等理由，於上月中旬調到大甲警分局大安分駐所，他還是持續大開罰單，昨天又一口氣開了30多張違規停車罰單，也引發居民質疑，他還在臉書中反嗆「有些人真的是討卡爹賽（頭殼裝屎）」。對此，大甲分局說，希望民眾勿違停，如有異議，可提出申訴，至於員警勤餘經營臉書，是員警個人自由，但上班時間不得如此。

    施嘉承一個月前被調職時，時代力量台中市黨部曾開記者會力挺聲援，他調至大安派出所後，這兩天又大開罰單，還在臉書中秀出「績效」，稱「這幾天一樣開了一些罰單，反正每次出門就是十張起跳，都會有居民驚呼，這個警察『開一整條路！』」「今天（指17日）罰單加一加開了30幾張」，他強調，果然又有民眾打電話到大安所想申訴他，他立馬把違規停車的照片拿出來，接到民眾投訴電話的值班員警，「頓時就明白我為什麼會開單了」。

    施嘉承還於臉書中質疑，「你還有臉打電話來分駐所質疑我？有些人真的是討卡爹賽（頭殼裝屎），請他們爸媽安裝好他們的邏輯再放出來好嗎？」至於開一整條路的住戶罰單，他也強調，「所有權人（住戶）還是有義務給行人一個友善通行空間好嗎？」

    對此，大甲分局秘書室主任劉訓造表示，施員如果是休假、非值勤時間經營臉書，是他個人自由，但不能在上班時間經營，至於一天開30多張罰單，「開一整條路」，該分局呼籲居民不要違規停車，如果對罰單有疑義，可以提申訴。

    警員施嘉承於臉書宣稱，被又一口氣開了30多張違規停車罰單，他還質疑「有些人真的是討卡爹賽（頭殼裝屎）」。（記者張瑞楨翻攝自臉書飛天柯基警再一次詛咒世界）

    警員施嘉承於臉書宣稱，被又一口氣開了30多張違規停車罰單，他還質疑「有些人真的是討卡爹賽（頭殼裝屎）」。（記者張瑞楨翻攝自臉書飛天柯基警再一次詛咒世界）

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