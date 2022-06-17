偷情人夫機長啪啪30次 人妻座艙長反咬性侵被打臉

人夫機長坦承偷情，外遇對象座艙長挨告求償，反咬機長性侵，仍被判賠機長妻子30萬。（情境照）

2022/06/17 21:13

〔記者楊國文／台北報導〕各有家室的國籍航空公司穆姓機長與溫姓座艙長偷情，穆男還按月提供溫女金錢援助，甚至毫不避諱帶她參加朋友聚會，穆妻賴女得知後身心受創，怒告溫女求償。穆男應訊證稱雙方至少發生30次性關係，坦承偷情，不過，溫女否認，反咬因酒醉慘遭穆男性侵；高等法院審理認定溫女說詞不實，判溫女應賠償30萬元確定。

機長妻子賴女對溫女提告後，訴請和機長穆男離婚已獲准；此外，穆男明知座艙長溫女已婚，卻介入其婚姻，導致婚姻出現破綻，溫女丈夫林男索賠，一審已判穆男應賠償30萬元。

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在空軍任職的賴女指控，為避免在國籍航空公司擔任機長的丈夫穆男舟車勞頓，2人商量後，特別在靠近桃園機場的桃園市蘆竹區買屋，但她很少到蘆竹住。

她指控，在同一家航空公司擔任座艙長的溫女，明知丈夫穆男已婚，卻從2017年初開始和穆男婚外情，發生過多次性關係，丈夫還按月提供金錢資助她，甚至在2018年初過年期間也到溫女家吃年夜飯，已侵害其配偶權，導致她的憂鬱症狀加重，因此訴請溫女賠償80萬元。

溫女則指稱，穆男2017年起開始追求她，她在第一時間拒絕，穆男仍不放棄，持續送禮，仍遭她拒絕。同年4月，穆男邀請她參加友人聚餐，卻趁她不勝酒力喝醉將她性侵，為此，穆男因心生愧疚而按月匯款3萬元給她，6個月來共18萬元，作為補償，礙於穆男百般求饒，決定不予追究，她未和穆男發生不當關係。

高等法院發現，穆男在一審即出庭證稱，溫女知道他已婚，不過，他從2017年5月起和溫女成為男女朋友，至少和她發生過30次性關係，同年10月和隔年2018年2月帶溫女參加同學間的春酒、喬遷聚會等，同學多多少少都看得出來他們之間的男女關係。

高院審理認為，雖然溫女指稱曾在酒醉後遭穆男性侵，2人並非男女朋友，若屬實，不可能事後還和穆男一同吃年飯，且關係融洽，認定溫女說詞不實，判溫女應賠償賴女30萬元確定。

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